IDE 2026 : baisse de 24% des investissements directs étrangers vers l’Afrique

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Les investissements directs étrangers (IDE) à destination de l’Afrique ont nettement reculé en 2025, confirmant un ralentissement de l’attractivité du continent dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et les incertitudes commerciales. Selon le World Investment Report 2026 de la CNUCED, les flux d’IDE vers l’Afrique sont passés de 94 milliards de dollars en 2024 à 70 milliards de dollars en 2025, soit une contraction de 26 %. Ce recul intervient alors que les flux mondiaux d’IDE ont pourtant progressé de 6 %, atteignant 1 624 milliards de dollars. L’Afrique demeure ainsi la région la moins dynamique parmi les grandes zones d’investissement, tandis que les capitaux internationaux continuent de privilégier les secteurs stratégiques comme les infrastructures numériques, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les minerais critiques. Ave

L’analyse régionale met en évidence d’importantes disparités. L’Afrique du Nord enregistre la plus forte baisse, avec des IDE divisés par plus de deux, passant de 51 milliards à 22 milliards de dollars (-56 %), en raison de l’effet de base créé par le mégaprojet de Ras El-Hekma en Égypte en 2024. À l’inverse, l’Afrique de l’Ouest affiche une progression de 44 %, portée par les investissements miniers en Guinée, dont les flux dépassent 8 milliards de dollars, ainsi que par les projets pétroliers au Nigeria, où les IDE atteignent environ 4 milliards de dollars. L’Afrique de l’Est est également en hausse (+12 %), tandis que l’Afrique australe et l’Afrique centrale enregistrent chacune un recul de 21 %. Les IDE vers l’Afrique centrale tombent ainsi à 4,8 milliards de dollars, contre environ 6 milliards un an auparavant.

Des investissements toujours concentrés sur les ressources naturelles

La CNUCED souligne que les investissements demeurent fortement concentrés dans les hydrocarbures, les minerais, les infrastructures énergétiques et quelques activités manufacturières. Cette spécialisation limite la diversification économique du continent et accroît sa vulnérabilité face aux fluctuations des marchés internationaux. Malgré la baisse des flux financiers, l’Afrique continue toutefois d’attirer de grands projets liés à la transition énergétique et aux minerais stratégiques, devenus essentiels aux chaînes de valeur mondiales. Les perspectives restent néanmoins tributaires du coût du financement, de la stabilité géopolitique et de la capacité des États à offrir un environnement plus compétitif aux investisseurs.

Pour la CNUCED, le défi de l’Afrique ne consiste plus seulement à attirer davantage d’IDE, mais surtout à capter des investissements créateurs de valeur, capables de soutenir l’industrialisation, l’emploi et la transformation locale des ressources. Si les annonces de nouveaux projets restent encourageantes dans plusieurs pays, la baisse du financement international des infrastructures et la concentration des capitaux sur un nombre restreint d’économies rappellent que le continent devra accélérer les réformes, renforcer son intégration régionale et améliorer ses infrastructures pour tirer pleinement parti de la reconfiguration actuelle des investissements mondiaux.