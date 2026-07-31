Gabon : plus de 2 700 milliards consacrés au service de la dette à fin décembre 2025

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Selon les données de la Direction générale de la dette, le service de la dette publique réalisé à fin décembre 2025 s’élève à 2 758,53 milliards de FCFA, un niveau largement supérieur aux prévisions initiales fixées à 1 640,58 milliards de FCFA. Cette enveloppe comprend 671,13 milliards de FCFA consacrés au remboursement de la dette extérieure et 2 087,40 milliards de FCFA affectés à la dette intérieure, confirmant que l’essentiel de l’effort financier de l’État est désormais absorbé par les engagements contractés sur le marché domestique. À elle seule, cette charge illustre l’ampleur des ressources mobilisées pour honorer les créances, au détriment des marges de manœuvre budgétaires destinées aux politiques publiques.

Le service de la dette extérieure se compose de 440,19 milliards de FCFA de remboursements de capital et 230,95 milliards de FCFA d’intérêts. La dette intérieure représente quant à elle 1 872,31 milliards de FCFA de capital et 215,08 milliards de FCFA d’intérêts. L’écart de plus de 1 117 milliards de FCFA entre les prévisions et les réalisations s’explique principalement par les opérations de syndication et de rachat de dette intervenues en février et en décembre, ainsi que par la mobilisation de ressources financières domestiques dans le cadre de l’opération « Mouélé » réalisée en mars. Ces chiffres traduisent une stratégie de refinancement qui a considérablement alourdi les dépenses liées au service de la dette au cours de l’exercice 2025.

Une dette intérieure de plus en plus dominante

Les règlements effectivement réalisés au 31 décembre 2025 atteignent 2 565,40 milliards de FCFA, dont près de 1 990 milliards de FCFA au titre de la dette intérieure contre 575,71 milliards de FCFA pour la dette extérieure. Les paiements intérieurs concernent principalement les emprunts contractés sur le marché financier régional, les dettes bancaires et les dettes moratoires, tandis que les règlements extérieurs ont bénéficié aux créanciers multilatéraux, bilatéraux et aux investisseurs des marchés financiers internationaux. Malgré cet effort financier considérable, les arriérés de paiement continuent de progresser pour atteindre 459,55 milliards de FCFA, en hausse de 193,14 milliards par rapport à fin 2024, signe que les tensions de trésorerie persistent malgré l’importance des sommes déjà décaissées.

Parallèlement, l’encours de la dette publique poursuit sa progression. Il s’établit désormais à 8 780,34 milliards de FCFA, soit une hausse de 23,09 % sur un an. Cette augmentation est essentiellement portée par la dette intérieure, qui atteint 4 652,72 milliards de FCFA, contre 4 127,62 milliards de FCFA pour la dette extérieure. La Direction générale de la dette explique cette évolution par la validation des dettes moratoires et le recours accru au marché financier régional pour financer les besoins de l’État. Si cette stratégie permet de mobiliser rapidement des ressources, elle accroît également la pression sur les finances publiques, dans un contexte où le remboursement de la dette absorbe une part toujours plus importante des ressources budgétaires disponibles.