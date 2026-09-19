Gabon : la Cité Émeraude doit permettre à l’État de réduire ses dépenses de loyers en 2027

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La mise en service de la Cité Émeraude devrait contribuer à réduire les dépenses de location supportées par l’État en 2027. Selon le projet de loi de finances adopté en Conseil des ministres le 18 septembre 2026, les dépenses de biens et services sont projetées à 480,5 milliards de FCFA, contre 562,4 milliards dans la loi de finances rectificative 2026, soit une diminution de 81,9 milliards. Le gouvernement attribue notamment cette baisse à la réduction des baux administratifs rendue possible par la mise en service de ce nouvel ensemble immobilier.

L’information donne une dimension budgétaire concrète à la politique immobilière de l’État. Chaque année, l’administration doit en effet mobiliser des ressources pour son fonctionnement, dont certaines servent à occuper des bâtiments loués. En regroupant des services publics dans des locaux appartenant ou mis à disposition de l’État, la Cité Émeraude est présentée dans le PLF 2027 comme l’un des facteurs permettant de réduire cette catégorie de dépenses. Le document ne précise toutefois ni le montant exact des économies directement imputables à la Cité Émeraude, ni le nombre de baux appelés à être résiliés.

81,9 milliards de FCFA de dépenses en moins

Les crédits consacrés aux biens et services devraient ainsi passer de 562,4 milliards à 480,5 milliards de FCFA entre les projections rectifiées de 2026 et celles de 2027. La contraction atteindrait 14,6 %. Le gouvernement indique qu’elle est « imputable notamment à la baisse des baux administratifs induite par la mise en service de la Cité Émeraude ».

La formulation est importante : les 81,9 milliards de FCFA ne peuvent pas être présentés comme l’économie générée par la seule Cité Émeraude. Le projet de loi de finances identifie la diminution des baux administratifs comme l’une des explications de la baisse globale des dépenses de biens et services, sans fournir de ventilation permettant d’isoler son impact financier précis.

Combien l’État économisera-t-il réellement sur ses baux ?

C’est désormais l’un des principaux enjeux entourant cette mesure. Pour mesurer l’effet réel de la Cité Émeraude sur les finances publiques, il faudra connaître le nombre d’administrations transférées, les loyers précédemment acquittés, les contrats résiliés ainsi que les charges nouvelles liées au fonctionnement et à l’entretien du complexe.

La comparaison entre ces différents coûts permettra d’établir l’économie nette effectivement réalisée. Dans un exercice 2027 marqué par la recherche de marges budgétaires et la progression des charges financières de la dette, la rationalisation du patrimoine immobilier de l’État pourrait constituer un levier d’économies. Encore faudra-t-il que les économies annoncées sur les baux administratifs puissent être précisément identifiées et documentées.