Filière oléagineuse : Comment le Gabon est devenu le géant sous-régional de l’huile de palme

Ecouter l'article

Jadis dépendant des approvisionnements de ses voisins pour couvrir ses besoins alimentaires, le Gabon a opéré une métamorphose spectaculaire en s’imposant comme le principal fournisseur d’huile de palme brute d’Afrique centrale. En inversant à son profit des flux commerciaux historiques, Libreville a transformé son statut économique pour devenir le leader de cette filière au sein de la zone CEMAC.

Ce basculement s’inscrit dans le cadre d’un plan structuré de diversification économique visant à affranchir le pays de sa dépendance aux ressources pétrolières. Dès 2011, l’État gabonais a noué un partenariat stratégique avec le groupe singapourien Olam pour créer la joint-venture Olam Palm Gabon. Cet engagement s’est traduit par l’attribution de près de 198 000 hectares de concessions et un investissement massif estimé à 291 milliards de francs CFA, soutenu par la BDEAC et plusieurs institutions bancaires.

Plutôt que de se limiter à l’extraction brute, le Gabon a fait le choix méthodique d’une intégration verticale. Grâce à des infrastructures de transformation de pointe, notamment l’usine d’Awala dans l’Estuaire et les sites développés dans la Ngounié, le pays s’est doté des capacités nécessaires pour alimenter directement les industries de raffinage et de savonnerie de la sous-région.

La conquête des marchés sous-régionaux

Cette montée en puissance industrielle permet aujourd’hui au Gabon d’exporter chaque année entre 50 000 et 100 000 tonnes d’huile de palme brute. Le pays répond en particulier au déficit structurel croissant du Cameroun, dont la demande annuelle dépasse le million de tonnes alors que sa production locale plafonne. En 2023, les expéditions d’huile de palme gabonaise vers le marché camerounais ont généré plus de 54,6 millions de dollars soit environ 33 milliards de FCFA, propulsant Libreville au rang de partenaire commercial incontournable.

Le Gabon s’appuie également sur un argument commercial de poids : l’obtention de la certification de durabilité RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Ce positionnement rigoureux lui permet de valoriser sa production sur les marchés internationaux tout en garantissant des normes environnementales exigeantes.

Défis sociaux et perspectives de leadership

Malgré cette réussite économique incontestable, le modèle gabonais suscite des débats, notamment auprès de certaines ONG environnementales et locales. Celles-ci pointent du doigt les risques d’empiétement sur les cultures vivrières traditionnelles et les pressions foncières dans des provinces comme la Ngounié.

Néanmoins, la vision gabonaise démontre qu’une politique agricole soutenue par des investissements privés et étatiques massifs peut remodeler la carte économique d’une région. En consolidant sa position de fournisseur stratégique d’oléagineux, le Gabon confirme qu’il dispose de leviers solides pour pérenniser son autonomie et renforcer son poids diplomatique au sein de l’Afrique centrale.