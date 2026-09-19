Gabon : cap sur les provinces pour la première phase des activités de la Compagnie Nationale de Transport

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Présentée lors du dernier Conseil des ministres, la naissance de la Compagnie Nationale de Transport (CNT) marque le coup d’envoi d’une réorganisation profonde de la mobilité au Gabon. Issue de la fusion de SOGATRA et Trans’Urb, la nouvelle entité entend conjuguer efficacité opérationnelle, viabilité financière et modernisation numérique.

Pour mettre fin au morcellement des services de mobilité public, l’État gabonais a tranché. La SOGATRA et Trans’Urb s’effacent désormais au profit de la CNT, un opérateur unique formé par une fusion-absorption simplifiée. Cette restructuration juridique, menée sous l’égide du droit OHADA, vise à mutualiser l’ensemble des ressources matérielles, financières et humaines afin de consolider la gouvernance et d’offrir un service public fiable à l’échelle du pays.

Sur le plan social, la transition s’opère sans casse : le Gouvernement a confirmé le maintien intégral des postes et le transfert automatique des contrats de travail vers la CNT, garantissant la continuité de l’emploi.

Une flotte de 149 véhicules et un déploiement progressif

Pour son démarrage, la compagnie s’appuie sur un parc opérationnel de 149 véhicules, réunissant 100 autobus Eicher, 25 bus SML, 6 Coasters, ainsi que 18 camions lourds destinés au volet logistique. La mise en service suivra un calendrier précis. La première phase donnera la priorité aux liaisons interurbaines en connectant la capitale aux grandes provinces, de Lambaréné à Oyem en passant par Mouila, Tchibanga, Makokou et Bitam.

Dans un second temps, l’effort se concentrera sur le Grand Libreville avec le déploiement de neuf lignes urbaines, l’ouverture de vingt guichets de vente et l’aménagement de 300 arrêts.

Fin de la gratuité, formules sur-mesure et virage digital

Autre changement majeur : l’accès aux transports redeviendra payant. La CNT tourne la page de la gratuité systématique pour inscrire son modèle dans la durée. Une grille tarifaire progressive verra le jour, proposant des pass adaptés à chaque catégorie d’usagers (Pass Social, Élève, Étudiant, Urbain et Famille) ainsi que des titres unitaires. Pour les trajets interurbains, le prix évoluera en fonction du kilométrage.

Enfin, la CNT fait le pari de la modernité grâce au dispositif « Gabon Mobilités », une solution numérique intégrée qui introduira le paiement dématérialisé et la géolocalisation en temps réel de l’ensemble de la flotte. Une étape clé pour garantir la transparence et bâtir des transports plus fluides sur tout le territoire.