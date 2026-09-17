Port-Gentil : Oligui Nguema ordonne l’accélération des chantiers pour la Fête de la Libération 2028

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En séjour dans la cité pétrolière, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a officialisé un cap stratégique majeur : Port-Gentil accueillera les festivités de la Fête de la Libération le 30 août 2028. Loin de se réduire à un simple rendez-vous commémoratif, cette désignation s’affirme comme le moteur d’une vaste dynamique de modernisation urbaine, économique et sociale pour la province de l’Ogooué-Maritime.

C’est lors d’une rencontre décisive organisée ce 16 septembre 2026 avec les opérateurs économiques locaux que le Chef de l’État a posé les jalons de ce chantier d’envergure. Soucieux de transformer l’ambition en réalisations tangibles, le Président a appelé à une mobilisation immédiate du tissu entrepreneurial.

L’accent a été mis sur la nécessité d’accélérer le rythme des travaux structurants, soutenus par la création imminente d’un comité de suivi dédié. Cette instance aura pour mission de garantir le respect des délais et d’harmoniser les initiatives publiques et privées autour de la transformation de la ville.

La Foire de Port-Gentil au cœur du renouveau urbain

Au-delà des échanges institutionnels, le Chef du Gouvernement s’est invité sur le terrain pour prendre le pouls des infrastructures existantes. Lors de la visite du site de la Foire de Port-Gentil, le Chef de l’État a directement instruit les autorités municipales d’engager sans attendre la réhabilitation et la modernisation de cet espace emblématique.

L’ambition présidentielle est claire : restituer aux familles marigovéennes un cadre moderne de loisirs, de détente et d’épanouissement. Cet équipement, aujourd’hui en attente de second souffle, doit redevenir le poumon créatif et récréatif de la « cité des sables ».

Anticiper l’échéance pour booster le développement provincial

Cette inspection de terrain s’inscrit dans une tournée méticuleuse des chantiers entamés à travers la ville depuis l’arrivée du Président. En projetant les préparatifs du 30 août 2028 deux ans à l’avance, la présidence entend rompre avec les interventions de dernière minute pour inscrire les transformations dans la durée.

Qu’il s’agisse de la rénovation des voiries urbaines, du renforcement du réseau électrique ou de la modernisation des équipements publics, la célébration de la Libération sert désormais de catalyseur au développement régional. Port-Gentil entame ainsi une course contre la montre stimulante pour se métamorphoser en une vitrine moderne du Gabon de demain.