Gabon : l’Ogooué-Maritime se prépare à accueillir la Fête de la Libération en 2028

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La province de l’Ogooué-Maritime accueillera en 2028 la célébration de la Fête de la Libération, après l’Ogooué-Lolo en 2027. À l’occasion du Conseil des ministres tenu le 18 septembre 2026 à Port-Gentil, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présenté cette échéance comme un levier destiné à accélérer la transformation de la province, avec un effort d’investissement prévisionnel de 30 milliards de FCFA et plusieurs infrastructures annoncées.

Au-delà de la dimension commémorative du 30 août, l’exécutif entend ainsi faire de la rotation provinciale de la Fête de la Libération un instrument d’aménagement du territoire. Dans l’Ogooué-Maritime, où le chef de l’État a lui-même relevé le chômage des jeunes, le recul de l’attractivité de Port-Gentil, les difficultés de certaines entreprises et l’insuffisance de l’entretien urbain, l’horizon 2028 doit désormais servir de calendrier à une politique d’investissements dont les effets sont attendus bien après les cérémonies.

30 milliards de FCFA d’investissements annoncés

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, l’État prévoit une contribution de 7 milliards de FCFA, à laquelle devraient s’ajouter, sur cinq ans, 11 milliards issus des mécanismes PID-PIH de Perenco et 12 milliards mobilisés par TotalEnergies, portant l’effort prévisionnel à 30 milliards de FCFA. Une partie de la contribution publique aurait déjà été rendue disponible.

Les priorités annoncées couvrent les voiries urbaines, la modernisation de Port-Gentil, l’amélioration de la production et de la distribution d’eau et d’électricité, les marchés, les infrastructures sanitaires, les logements et bâtiments administratifs. Le programme comprend également la réhabilitation de la Foire de Port-Gentil et la construction de l’Université Pierre-Louis Agondjo Okawé. Deux centrales thermiques doivent par ailleurs fournir 50 MW supplémentaires dans les prochains mois, tandis qu’une nouvelle station de pompage et de traitement d’eau est projetée à une cinquantaine de kilomètres de Port-Gentil.

Faire de 2028 une échéance de résultats

L’enjeu sera désormais de transformer cette programmation en chantiers effectivement livrés. Le président de la République a demandé que chaque projet dispose d’un « financement sécurisé », d’un calendrier précis, d’un responsable identifié et d’indicateurs permettant d’en mesurer les résultats. L’ensemble du programme de relance pourrait, selon les projections gouvernementales, générer environ 7 000 emplois directs et indirects à Port-Gentil.

Cette exigence de résultats sera déterminante pour éviter que la préparation de la Fête de la Libération ne se limite à des travaux d’embellissement concentrés autour de l’événement. Pour l’Ogooué-Maritime, l’objectif affiché est plus structurel : utiliser l’échéance de 2028 pour rattraper des déficits d’infrastructures et restaurer l’attractivité d’une province historiquement au cœur de l’économie pétrolière gabonaise. Le véritable bilan de cette stratégie se mesurera donc moins à l’ampleur des cérémonies du 30 août 2028 qu’aux infrastructures et aux emplois qui resteront aux populations après leur passage.