Nyanga : cinq présumés trafiquants arrêtés avec 70 kg de cannabis

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Les forces de l’ordre viennent de porter un coup dur au réseau de stupéfiants opérant à la frontière sud du Gabon. Selon les informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP) de source judiciaire, cinq individus de nationalité gabonaise ont été interpellés le 11 septembre dernier à Mabanda, dans la province de la Nyanga.

Les hommes de la brigade territoriale de gendarmerie de Mabanda ont réalisé une prise impressionnante : près de 70 kilogrammes de cannabis répartis dans sept sacs, accompagnés de 1 373 comprimés de tramadol. D’après les estimations des enquêteurs, la valeur marchande totale de cette marchandise illicite s’élève à 10,052 millions de FCFA.

Les premières investigations révèlent que ces substances psychotropes proviendraient de la République du Congo voisine. Les cinq suspects, Donnevy Massandé, Wensley Mbena‑Mbena, Wilfried London Marat, Omer Brice Chevignon Mandoh et Ndho Mateba, se présentaient officiellement comme des orpailleurs domiciliés à Mouila.

L’efficacité des forces de l’ordre malgré le manque de moyens

Lors de sa prise de parole mardi, le procureur de la République près le tribunal de Tchibanga, Guychard Ndong Mebalé, a tenu à souligner le professionnalisme des agents sur le terrain. L’opération s’est en effet déroulée dans des conditions particulièrement complexes, la brigade locale opérant dans un dénuement matériel flagrant, notamment un manque criant de moyens de mobilité.

Actuellement gardés à vue dans les locaux de l’antenne provinciale de la Direction générale des recherches (DGR), les mis en cause font face à des accusations particulièrement lourdes.

Un transfert imminent vers Libreville

Présentés ce mardi 15 septembre 2026 au parquet de Tchibanga, les cinq individus sont poursuivis pour trafic de stupéfiants et blanchiment du produit de ce trafic, des infractions sévèrement punies par les articles 597 à 603 du Code pénal gabonais.

Toutefois, la procédure judiciaire prend une tournure spécifique. En vertu de l’article 435 du Code de procédure pénale, ce dossier relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance de Libreville. Les présumés trafiquants seront donc transférés sous peu vers la capitale gabonaise, où ils seront mis à la disposition de la juridiction compétente pour répondre de leurs actes.