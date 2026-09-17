Ogooué-Ivindo : un jeune homme porté disparu après s’être jeté du pont de Makokou

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La tranquillité du chef-lieu de la province de l’Ogooué-Ivindo a été brutalement interrompue par une série d’événements dramatiques. Selon des informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP), un jeune Gabonais de 37 ans, Junior Mahabo, est porté disparu depuis mercredi matin après s’être jeté du haut du pont enjambant le fleuve Ivindo. Une disparition qui plonge sa famille et toute la communauté locale dans une vive inquiétude.

D’après les témoignages recueillis auprès de ses proches par l’AGP, ce geste tragique ne survient pas sans avertissement. Le trentenaire traversait une période de profonde détresse et manifestait depuis près de deux semaines des intentions suicidaires, proférant également des menaces à l’égard de sa mère. « Ce plongeon intervient après trois tentatives présumées », ont confié des membres de la famille, rappelant que le jeune homme avait déjà cherché à mettre fin à ses jours par pendaison peu de temps auparavant.

Profitant du sommeil des siens au petit matin, Junior Mahabo aurait quitté le domicile familial pour concrétiser son geste désespéré du haut du pont reliant les deux rives de la ville.

Un dispositif de recherche mobilisé sur l’Ivindo

Dès le signalement de l’incident, un important dispositif de secours a été déployé. Les éléments de la 6ᵉ compagnie d’incendie et de secours de Makokou, épaulés par les forces de police localement mobilisées, ont aussitôt engagé des patrouilles le long du cours d’eau pour tenter de retrouver le disparu.

Malgré les efforts déployés sur le terrain tout au long de la journée de mercredi, le fort courant et la profondeur de la rivière ont rendu les opérations particulièrement complexes, poussant les secouristes à reconduire les recherches.

La fatalité frappe une seconde fois la famille

Pour ajouter à la douleur de cette journée, le sort s’est acharné sur la famille Mahabo. Alors qu’il se rendait à motocyclette auprès des autorités pour signaler la disparition de son cadet, Vasly Pessy Mahabo, âgé de 39 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation à proximité du lieu du drame. Percuté lors d’une collision impliquant deux engins à deux roues, le frère aîné a dû être évacué en urgence vers le Centre hospitalier régional Omar Bongo Ondimba de Makokou (CHROBOM), où il a été placé en observation.

Confrontée à cette double épreuve en l’espace de quelques heures, la famille Mahabo demeure plongée dans une profonde consternation, suspendue aux résultats des recherches sur le fleuve et à l’évolution de l’état de santé de l’aîné hospitalisé.