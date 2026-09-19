Gabon : le gouvernement contraint de revoir l’interdiction d’importer du poulet de chair

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L’ambition gabonaise de bâtir sa souveraineté alimentaire se heurte à la réalité du commerce international. Alors que le gouvernement préparait l’interdiction totale des importations de poulet de chair à l’horizon du 1er janvier 2027, une contestation formelle venue de Washington est venue gripper l’agenda de Libreville.

Réuni en Conseil des ministres le 18 septembre 2026 à Port-Gentil sous la présidence du chef de l’État Brice Clotaire OliguiNguema, l’exécutif a acté la vive réaction des États-Unis. En saisissant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le pays de l’Oncle Sam conteste une mesure qu’il juge contraire aux règles du marché mondial, lesquelles proscrivent en principe les interdictions pures et simples d’importation.

Si pour le Gabon, l’enjeu consiste à protéger sa filière avicole nationale naissante; pour ses partenaires, la décision s’assimile à un protectionnisme abusif. Pris entre l’urgence d’une diplomatie apaisée et la défense de ses intérêts économiques, le gouvernement réoriente sa démarche. Pour éviter une bataille juridique périlleuse face aux instances de l’OMC, Libreville entend désormais fonder son argumentation sur les clauses d’exception prévues par les traités internationaux, tout en privilégiant le dialogue bilatéral direct avec Washington.

Un handicap financier à Genève

Cette bataille réglementaire survient dans un contexte d’autant plus délicat que la voix du Gabon se trouve affaiblie dans les enceintes décisionnelles. Le pays accumule en effet près de 164 millions de francs CFA d’arriérés de cotisations auprès de l’OMC. En raison de cette dette, la Mission permanente gabonaise à Genève subit des restrictions d’accès aux documents officiels et aux espaces de concertation, privant ses diplomates d’outils stratégiques au moment même où la pression s’intensifie.

Vers un assouplissement de la mesure ?

Face à ces contraintes croissantes, le scénario d’un arrêt brutal des importations début 2027 s’éloigne. Afin d’éviter un embargo ou des sanctions commerciales, les autorités pourraient être amenées à remplacer la prohibition stricte par des régulations plus graduelles : révision des tarifs douaniers, instauration de quotas temporaires ou renforcement des exigences sanitaires. Ce tournant contraint la filière avicole locale à accélérer sa modernisation pour satisfaire la demande nationale, tout en naviguant dans les méandres du droit international.