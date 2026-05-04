Santé : le thon, ce poisson célébré chaque 2 mai pour son succès nutritionnel

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Le thon, célébré chaque 2 mai à l’occasion de la Journée mondiale du thon proclamée par les Nations Unies depuis 2016, occupe une place majeure dans l’alimentation mondiale. Consommé frais ou en conserve, il figure parmi les produits de la mer les plus populaires dans les foyers grâce à sa disponibilité et à sa valeur nutritionnelle. Cette journée vise à rappeler l’importance d’une pêche responsable et durable, dans un contexte de pression croissante sur les écosystèmes marins.

Sur le plan nutritionnel, le thon et les espèces apparentées sont riches en acides gras oméga-3, essentiels au bon fonctionnement du cœur et du cerveau. Ils apportent également des protéines de haute qualité, de la vitamine B12 et des minéraux comme le sélénium. Cet ensemble de nutriments en fait un aliment prisé pour une alimentation équilibrée et accessible à grande échelle. Toutefois, la promotion de sa consommation doit s’accompagner d’une gestion durable des ressources halieutiques.

Des progrès significatifs dans la gestion durable des stocks de thon

Les efforts internationaux ont permis une nette amélioration de l’état des stocks de thon. En 2017, seulement 75 % des captures provenaient de stocks jugés sains, tandis qu’aujourd’hui près de 99 % des captures commerciales sont issues de stocks biologiquement viables. Certaines espèces, comme le thon rouge de l’Atlantique, autrefois menacées, montrent des signes de rétablissement dans plusieurs zones maritimes. Ces progrès résultent d’une coopération renforcée entre États, scientifiques et acteurs de la pêche.

Ces avancées illustrent aussi l’impact positif des politiques coordonnées à l’échelle mondiale et l’importance d’une gestion fondée sur les données scientifiques les plus récentes. Elle permet également de renforcer la confiance entre les pays producteurs et les consommateurs.Cette dynamique est soutenue par les organisations régionales de gestion des pêches, qui ont instauré des règles scientifiques, un suivi renforcé et des mécanismes de contrôle plus stricts, notamment grâce à la surveillance électronique.

Le programme Océans communs vise à garantir une exploitation durable des principaux stocks d’ici 2027, en conciliant conservation de la biodiversité et activités économiques. Aujourd’hui, seuls deux stocks font encore l’objet de surpêche, ce qui confirme les progrès accomplis, mais rappelle la nécessité de maintenir les efforts. Cette trajectoire reste cependant dépendante du respect continu des quotas et d’une vigilance accrue face aux pratiques de pêche illégales. Les efforts doivent donc se poursuivre afin de préserver durablement les ressources marines pour les générations futures.