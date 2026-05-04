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Programme des obsèques de Séraphine Gnongui Epse Mfouba

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Séraphine Gnongui Epse Mfouba, de son vivant © D.R.
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Suite au décès de Madame GNONGUI Séraphine, épouse MFOUBA, survenu le 21 avril 2026 au CHUL,
Messieurs Ngouoni Jacques, Okouma Lekhouyi Nothys et Ayouma Parafin ont l’honneur d’informer parents, amis et connaissances que le programme des obsèques est arrêté comme suit :

  • Mercredi 06 mai 2026 : sortie du corps, suivie d’une veillée au domicile familial de Monsieur BOUMI-M’FOUBAT Hyppolite, sis à Beau-Séjour (Mamboundou).
  • Jeudi 07 mai 2026 : transfert du corps par vol régulier à destination d’Ambinda, via Franceville et Okondja.
  • Vendredi 09 mai 2026 : pourparlers, messe d’obsèques et inhumation à Ambinda.
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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