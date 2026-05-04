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Diplomatie : le Gabon candidat pour accueillir les sommets de l’UA en 2027 et de la Francophonie en 2030

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 4 mai 2026 à 12h44min
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Palais des Congrès « Omar Bongo Ondimba » © D.R.
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À l’occasion de l’inauguration du prestigieux Palais des Congrès « Omar Bongo Ondimba » ce dimanche 03 mai 2026 à Libreville, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a affiché les ambitions diplomatiques du Gabon. Le pays postule officiellement pour l’organisation de deux sommets majeurs à l’horizon 2027 et 2030.

Libreville redevient-elle le carrefour diplomatique de l’Afrique centrale ? C’est en tout cas le message fort envoyé par le Chef de l’État lors d’une cérémonie symbolique. En dévoilant le nouveau visage du Palais des Congrès, monument historique de la vie institutionnelle gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema ne s’est pas contenté de couper un ruban ; il a tracé une feuille de route pour le rayonnement international du pays.

Le retour au premier plan continental

Devant un parterre de dignitaires et selon les propos rapportés par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), le président de la République a clairement exprimé ses intentions.  « Du haut de cette tribune, je formule le vœu ardent de voir se tenir ici même, le sommet de l’Union africaine en 2027 et de la Francophonie en 2030 », a-t-il déclaré. 

Cette déclaration marque une volonté de rupture avec l’isolement relatif et vise à réinstaller le Gabon comme un acteur incontournable du multilatéralisme. En visant le sommet de l’Union africaine (UA) en 2027, le Gabon cherche à célébrer un anniversaire symbolique : celui des 50 ans du sommet de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) que Libreville avait accueilli avec faste en 1977.

Un centre de gravité institutionnel

Le choix de coupler cette annonce avec l’inauguration du Palais des Congrès n’est pas fortuit. Pour les autorités de la Vème République, il s’agit de démontrer que le Gabon dispose désormais des infrastructures nécessaires pour répondre aux exigences logistiques des grandes messes internationales. En se positionnant également pour le sommet de la Francophonie en 2030, le Gabon réaffirme son attachement à cet espace linguistique et culturel, tout en diversifiant ses partenariats stratégiques.

Au-delà du prestige, ces candidatures visent à consolider le rôle de Libreville en tant que « centre de gravité institutionnel » en Afrique centrale. Pour le président Oligui Nguema, le Gabon doit redevenir cette terre de dialogue et de décisions majeures pour l’avenir du continent. Le compte à rebours diplomatique est désormais lancé pour convaincre les instances internationales de la pertinence du choix gabonais.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 4 mai 2026 à 12h44min
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Blandine Biloghe

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