Derniers articlesPOLITIQUE

Gabon : Jean Valentin Leyama dénonce un contournement du Parlement dans les engagements financiers de l’État

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 24 avril 2026 à 13h10min
1 550 Temps de lecture 1 minute
L'ancien député de la Transition Jean Valentin Leyama © GMT
Ecouter l'article

Le 24 avril 2026, l’homme politique Jean Valentin Leyama a vivement critiqué la gestion des engagements financiers de l’État gabonais, pointant un non-respect des procédures légales, notamment l’absence de ratification parlementaire dans certains accords impliquant des ressources nationales.

Dans un contexte marqué par les débats sur la gouvernance économique et la transparence des finances publiques, la question du rôle du Parlement dans la validation des engagements de l’État refait surface. À travers une déclaration incisive relayée par Gabon Media Time, Jean Valentin Leyama met en cause les pratiques actuelles qu’il juge contraires aux exigences légales.

Un rappel au respect des procédures légales

L’ancien député de la transition s’inscrit ainsi dans une dynamique de critique plus large de la gestion institutionnelle post-transition, alors que les attentes en matière de respect de l’État de droit demeurent élevées au sein de l’opinion publique.

Dans sa prise de position, Jean Valentin Leyama n’a pas mâché ses mots, pointant une tendance persistante au contournement des règles. « On sait que le respect de la loi n’a pas été le fort de la Transition et l’est encore moins sous la Ve République. Tout de même », a-t-il déclaré, mettant en cause une continuité dans les pratiques institutionnelles.

Au cœur de ses critiques figure l’absence de ratification parlementaire pour certains engagements financiers majeurs. Il rappelle un principe fondamental de gouvernance : « Quand vous empruntez, le Parlement ratifie ». Une exigence qui, selon lui, devrait également s’appliquer aux accords engageant durablement les ressources nationales.

En évoquant notamment les contrats liés à des acteurs internationaux tels que Gunvor ou Trafigura, l’homme politique souligne les enjeux de souveraineté et de transparence. « Quand vous gagez les ressources du pays pendant des années […] pourquoi ignorer le Parlement ? », s’interroge-t-il.

Une critique de fond sur la gouvernance économique

Au-delà de la forme, cette sortie met en lumière une problématique plus structurelle : celle de la conformité des décisions publiques aux normes juridiques en vigueur. Pour Jean Valentin Leyama, le recours au Parlement ne constitue pas un obstacle politique, mais une obligation institutionnelle. « Le vote est pourtant acquis d’office mais c’est juste pour la conformité avec la loi et les procédures », insiste-t-il, soulignant que la question n’est pas celle de la majorité parlementaire, mais bien celle du respect des règles.

Cette interpellation intervient dans un contexte où le Gabon cherche à renforcer la crédibilité de ses institutions et à rassurer ses partenaires économiques. Elle relance ainsi le débat sur la nécessité d’un encadrement rigoureux des engagements financiers de l’État, condition essentielle pour garantir la transparence, la redevabilité et la confiance dans la gestion des ressources publiques.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 24 avril 2026 à 13h10min
1 550 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Bikougou : un élu local succombe à une attaque d’abeilles

24 avril 2026 à 14h34min

Gabon : quand la baisse de la couverture vaccinale chez les plus d’un an favorise certaines épidémies

24 avril 2026 à 13h25min

France : vers une hausse des frais universitaires pour les étudiants étrangers

24 avril 2026 à 13h00min

Mouila : Augustin Emane déclenche une enquête après un scandale impliquant des gardes pénitentiaires

24 avril 2026 à 9h44min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage ] Souveraineté spatiale : le Gabon peut-il avoir son satellite ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Souveraineté spatiale : le Gabon peut-il avoir son satellite ?
[#Reportage ] Libreville : Eugène Mba fait son come back l’Hôtel de Ville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Libreville : Eugène Mba fait son come back l’Hôtel de Ville
[#Reportage ] Affaire Bilie By Nze : EPG dénonce un dossier politique et exige la libération de son président 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] EPG dénonce un dossier politique et exige la libération de son président
[#RevuedePresse] Revue de presse 23 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse 23 Avril 2026
[#Journal] Le 12H30 du 23 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 23 Avril 2026
[#Reportage] Port-Gentil : lancement du chantier de réhabilitation des voiries urbaines 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Port-Gentil : lancement du chantier de réhabilitation des voiries urbaines
S'abonner
Bouton retour en haut de la page