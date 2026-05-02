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Gabon : Oligui Nguema inaugure l’annexe du Tribunal de Première Instance de Libreville

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 2 mai 2026 à 18h06min
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Le président Brice Clotaire Oligui Nguema visitant la salle d'audience de l'annexe du Tribunal de Première Instance de Libreville © D.R.
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Ce samedi 2 mai 2026, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement inauguré la nouvelle annexe du Tribunal de Première Instance de Libreville. En sa qualité de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Chef de l’État a marqué par ce geste la volonté du gouvernement de renforcer l’État de droit.

Une infrastructure au service des citoyens. Cette réalisation majeure vise à offrir une justice plus accessible, équitable et efficace pour tous les citoyens. Le complexe a été conçu pour répondre aux exigences du service public, garantissant que l’État réaffirme son engagement envers la protection des droits des justiciables

Le bâtiment principal se compose de quatre salles d’audience pour le traitement fluide des affaires; deux salles multimédias intégrant des outils technologiques modernes; deux cafétérias destinées au confort des usagers et du personnel et deux blocs annexes symétriques totalisant 154 bureaux, essentiels pour améliorer l’organisation et la gestion des dossiers.

Salle d’audience à l’annexe du Tribunal de Première Instance de Libreville © D.R.

Un cadre de travail modernisé

Au-delà de l’aspect architectural, cette infrastructure offre un cadre de travail fonctionnel et adapté aux magistrats, avocats, greffiers et à l’ensemble des acteurs judiciaires. Pour le chef de l’Etat, ce projet incarne une vision durable d’une justice modernisée et crédible. En réduisant l’encombrement des services existants et en optimisant la fluidité du traitement des dossiers, cette annexe participe directement à l’amélioration de la performance de l’institution judiciaire.

Cette inauguration s’inscrit dans une dynamique globale de consolidation des institutions nationales. Comme l’indique le communiqué officiel, l’ambition est de bâtir des structures fortes et performantes au service du bien-être des populations. Avec ce nouvel outil, le Gabon se dote des moyens nécessaires pour répondre aux attentes légitimes d’une justice de proximité, ancrée dans les standards de modernité du 21ème siècle.

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