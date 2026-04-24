Souveraineté spatiale : Le Gabon dispose-t-il de moyens pour se doter de son propre satellite ?

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La capitale gabonaise vibre depuis le 20 avril 2026 au rythme de la cinquième édition de la conférence New Space Africa. Si l’événement place Libreville sous les projecteurs de l’industrie aérospatiale, une interrogation persiste : le pays est-il véritablement en mesure de s’imposer comme une puissance spatiale ? Selon une analyse de Direct Infos Gabon, le contraste entre les discours officiels et les capacités techniques actuelles reste saisissant.

Créée en 2010, l’Agence gabonaise d’études et d’observations spatiales (AGEOS) jouit d’une expertise reconnue dans l’exploitation des données satellitaires. Pourtant, le constat dressé par son Directeur général, Aboubakar Mambimba Ndjoungui, est sans appel : le Gabon en est encore à la « phase applicative ».

Contrairement à l’Angola, qui exploite déjà deux satellites, ou à d’autres nations africaines ayant lancé leurs programmes bien après Libreville, le Gabon ne dispose toujours d’aucun engin en orbite. Ce déficit de souveraineté technologique souligne l’urgence de passer de la simple observation à l’action orbitale.

Des atouts géostratégiques inexploités

Pourtant, la nature a doté le Gabon d’un avantage comparatif exceptionnel. Sa position sur la ligne de l’Équateur permet de réduire significativement la consommation de carburant des lanceurs lors des décollages. Ce privilège géographique place potentiellement le pays au même rang que Kourou en Guyane française.

Sur le plan financier, l’acquisition d’un satellite opérationnel, estimée entre 10 et 15 milliards de francs CFA, est jugée « accessible » par la direction de l’AGEOS. Si des évaluations techniques ont été transmises aux autorités et qu’un projet de base de lancement est officiellement « à l’étude », Direct Infos Gabon note qu’aucun calendrier précis n’a encore été communiqué.

Le défi du financement

Côté gouvernement, la ministre Laurence Ndong a profité de l’ouverture du sommet pour annoncer la finalisation imminente d’une politique spatiale nationale. L’objectif affiché est de transformer le Gabon en un « pôle stratégique du spatial en Afrique centrale ».

Toutefois, cette volonté politique se heurte à un mur budgétaire. À ce jour, les ressources nécessaires pour transformer ces études en réalité restent non confirmées. Pour que le Gabon franchisse enfin le cap de la souveraineté spatiale, il faudra transformer l’avantage géographique en investissements concrets et pérennes.