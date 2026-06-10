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Alumni Yali Gabon : la 5e édition du Mulebi de la jeunesse prévue du 2 au 8 août

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 14h26min
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L’Association Alumni YALI Gabon (AYG) a officiellement annoncé la tenue de la 5e édition du Mulebi de la jeunesse, prévue du 2 au 8 août 2026 à l’Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée de planification et d’évaluation de projets (ISTA) d’Angondjé. L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse animée par les organisateurs, qui ont présenté les grandes lignes de cette initiative annuelle consacrée à la formation, à la réflexion et aux échanges entre jeunes leaders gabonais. Cette nouvelle édition se déroulera autour du thème : « Jeunesse gabonaise et intelligence artificielle : Innover, Gouverner et Impacter », un sujet qui entend susciter une réflexion sur les transformations technologiques et leur impact sur le développement du pays.

Durant sept jours, le programme réunira 100 jeunes âgés de 18 à 40 ans, issus de l’administration publique, du secteur privé, de la société civile, du monde politique ainsi que du milieu estudiantin. Les participants prendront part à des panels, des conférences thématiques, des ateliers de formation, des tables rondes, des débats, des visites institutionnelles ainsi qu’à des activités pratiques et des excursions pédagogiques. L’objectif général est de renforcer leurs compétences en entrepreneuriat, engagement citoyen, vie politique et administration publique, tout en favorisant l’émergence d’une nouvelle génération de leaders engagés.

Une plateforme au service du leadership des jeunes

À travers cette cinquième édition, Alumni YALI Gabon ambitionne également de sensibiliser les jeunes aux enjeux d’intérêt général, de promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance et d’encourager la formulation de recommandations utiles au développement du Gabon. Les organisateurs souhaitent faire du Mulebi un véritable espace d’apprentissage, de partage d’expériences et de développement du leadership, où les idées se rencontrent et où naissent des initiatives capables d’avoir un impact positif au sein des communautés.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 10 juin et se poursuivront jusqu’au 17 juillet 2026. Les candidatures seront soumises via un formulaire en ligne, avant d’être examinées par le comité d’organisation qui retiendra les 100 participants. Profitant de cette conférence de presse, les responsables d’Alumni YALI Gabon ont invité les jeunes intéressés à saisir cette opportunité de formation et d’engagement citoyen, tout en remerciant les partenaires, les bénévoles et l’ensemble des acteurs mobilisés pour assurer le succès de cette cinquième édition du Mulebi de la jeunesse.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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