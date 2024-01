Gabon : les habitants de Mimongo battent le pavé pour la réhabilitation de l’axe Mbigou-Moukabou

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le piteux état de plusieurs tronçons routiers au Gabon compliquent considérablement le quotidien des populations de l’arrière pays. C’est le cas des habitants de Mimongo, Chef-lieu du département de l’Ogoulou dans la province de la Ngounié. Las d’attendre un signe fort de la part des autorités, celles-ci sont sorties dans la rue pour protester contre l’état de délabrement avancé de l’axe Mbigou-Moukabou. Un axe pourtant vital dans cette partie du Gabon.

Depuis deux mois, les travaux de réhabilitation du tronçon Mbigou-Moukabou sont à l’arrêt. Une situation qui a conduit les habitants du regroupement de Pongui dans la province de la Ngounié, a manifesté leur mécontentement dans les rues de Mimongo. Fustigeant le mauvais état de la route qui semble ne pas préoccuper les autorités compétentes en l’occurrence le ministère des Travaux publics, dirigé par un des leurs, ces derniers ont battu le pavé.

Las du manque de volonté politique visant à réhabiliter et améliorer ce tronçon. Las de subir les affres d’un tronçon routier de plus en plus accidentogène. La population a donc décidé passer à la vitesse supérieure en lançant un appel au Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema et en interpellant Flavien Nzengui Nzoundou, pour une reprise immédiate, effective et définitive de ces travaux qui contribueront fortement à améliorer leur quotidien.

Flavien Nzengui Nzoundou appelé à agir

Révoltés après plusieurs décennies de négligence de la part des autorités, les habitants de cette localité ont donc décidé d’agir pour faire entendre leur voix au plus haut niveau de l’Etat. Une initiative qui ne devrait pas manquer d’interpeller les concernés dont Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ne cesse de rappeler « que le bien être des populations est sa priorité ». Un bien être qui pour les populations de l’hinterland, se matérialise par des routes praticables en toute saison.