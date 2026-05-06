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Oligui Nguema : « aucun gabonais ne devrait avoir peur d’aller à l’hôpital »

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 6 mai 2026 à 15h51min
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Brice Clotaire Oligui Nguema lors de l'entretien à L'Union © D.R.
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Lors d’une interview accordée au quotidien L’Unionet publiée le lundi 4 mai 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est exprimé sur les conditions d’accueil dans les hôpitaux publics. À cette occasion, le chef de l’État a rappelé que « aucun Gabonais ne devrait avoir peur d’aller à l’hôpital ». Une déclaration qui rappelle ainsi l’importance d’un service de santé digne et respectueux pour tous. 

La question du mauvais accueil dans les structures hospitalières publiques est un problème largement connu. Conscient de son impact sur la confiance des citoyens, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a tiré la sonnette d’alarme. « Je le constate moi-même lors de mes déplacements. Les conditions dans certains établissements ne sont pas dignes de la République », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de restaurer l’image des hôpitaux pour rétablir la confiance entre patients et soignants.

Des solutions concrètes pour rétablir la confiance

Pour le chef de l’État, plusieurs mesures peuvent contribuer à faire disparaître la peur de se rendre à l’hôpital. La formation continue des personnels, la disponibilité des médicaments et la qualité de l’accueil sont autant de facteurs qui peuvent encourager les citoyens à fréquenter les structures de santé. Selon Brice Clotaire Oligui Nguema, il ne suffit pas de disposer d’infrastructures modernes si les patients ne sont pas assurés d’être correctement pris en charge une fois sur place.

Cette prise de position constitue un véritable signal fort envoyé au personnel soignant, souvent critiqué pour les dérives observées dans les hôpitaux publics, parfois perçus comme des lieux d’abandon. Les améliorations restent attendues sur le terrain, et la balle est désormais dans le camp des professionnels de santé. Et ce afin que les Gabonais puissent se soigner sans crainte et retrouver confiance dans les services publics hospitaliers. 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 6 mai 2026 à 15h51min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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