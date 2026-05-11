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Gabon : 53,6% de la population concentrée à Libreville en 2024

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 11 mai 2026 à 13h25min
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Ville de Libreville © D.R.
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La direction générale de l’emploi a rendu public le deuxième rapport sur l’enquête nationale sur l’emploi et le chômage (ENEC) en 2024. Il en ressort que la population est inégalement répartie, puisque Libreville, la capitale, concentre à elle seule 53,6% de la population totale. Toute chose qui démontre que la province de l’Estuaire est la plus habitée.

Alors que le phénomène d’exode rural est très souvent décrié, un constat s’impose, notamment que l’hinterland se retrouve de plus en plus abandonné. La preuve concrète de cette affirmation est mise en lumière au terme de la deuxième phase de l’enquête de l’ENEC publiée le 29 avril 2026. Selon les statistiques, le pays fait face à une forte urbanisation. Selon l’ENEC, en 2024, la population est estimée à 2 031 882 habitants, dont 1 784 748 personnes en milieu urbain avec 87,8% et 247 135 personnes en milieu rural  soit 12,2%.

S’agissant de la répartition de la population urbaine suivant la province et le milieu de résidence, les résultats indiquent que la province de l’Estuaire est en tête de liste. Elle concentre à elle seule en milieu urbain 53,6% des habitants de tout le pays. Alors que la capitale économique, qu’est Port-Gentil, compte 8,5% de la population totale en milieu urbain. Un contraste surprenant qui pourrait s’expliquer par la cherté de la vie dans la ville du pétrole.

Libreville, l’eldorado ?

Le classement indique par ailleurs que d’autres proportions importantes de la population se retrouvent dans le milieu urbain des provinces du Haut-Ogooué et du Woleu-Ntem, respectivement 6,8% et 5,7%. L’Ogooué-Lolo arrive en dernière position avec 1,9%. Libreville serait véritablement une ville où coule le lait et le miel ?

Pourtant, il n’est pas rare d’entendre la population se plaindre du coût de vie élevé dans la capitale, du logement et même du chômage. Malgré tout, c’est bien dans cette ville que 53,6% des gabonais continuent de miser sur leurs rêves et leurs opportunités.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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