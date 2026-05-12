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Détroit d’Ormuz : 28 millions d’africains menacés par une insécurité alimentaire aiguë

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 12 mai 2026 à 16h06min
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Vue d'une ville africaine © D.R.
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La guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février dernier continue d’avoir des répercussions sur les cours mondiaux de l’énergie. En cause, l’extension du conflit au Détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique par où transite 35% du pétrole mondial et une part importante de composants servant à l’agriculture. Selon le Programme alimentaire mondiale (PAM), ce sont pas moins de 45 millions de personnes supplémentaires à travers le monde qui pourraient être en situation d’insécurité alimentaire aiguë en 2026 si le conflit venait à se prolonger. 

L’organe onusien indique que les attaqués américano-israéliennes suivies de représailles iraniennes dans la région ont bloqué les voies d’approvisionnement de l’aide humanitaire essentielle, retardant les livraisons notamment dans certaines zones. Le PAM parle de plus grave perturbation de l’aide humanitaire depuis la pandémie de Covid-19.

L’Afrique subsaharienne en danger 

Le Programme alimentaire mondial pousse dans le détail ses prévisions pour 2026 en décrivant un scénario très inquiétant pour le continent africain. Globalement, pas moins de 28 millions de personnes pourraient être menacées par la faim si la flambée des coûts mondiaux des denrées alimentaires et des carburants devaient se poursuivre. L’Asie et l’Afrique subsaharienne, qui captent une part importante des importations, sont particulièrement menacées. 

De manière plus détaillée, en Afrique orientale et australe, 17,7 millions de personnes supplémentaires pourraient être touchées par l’insécurité alimentaire, soit une hausse de 17,7 %. L’Afrique de l’Ouest et centrale compterait 10,4 millions de personnes concernées, représentant une hausse de 21 %, tandis qu’en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 5,2 millions de personnes seraient affectées (+14 %). Face à cette situation, l’urgence est de parvenir de manière urgente à un règlement politique de cette crise, et à garantir la sécurité des navires dans le Détroit d’Ormuz. Une hypothèse qui semble pour le moment lointaine au regard des derniers développements marqués par une insatisfaction de la partie américaine à la contre proposition iranienne au plan de paix.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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