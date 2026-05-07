Akanda : Addoha Gabon lance son programme immobilier Bellambra résidence 

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La commune d’Akanda, dans le nord de Libreville, a servi de cadre ce mercredi 6 mai 2026 au lancement officiel du programme immobilier Bellambra Résidence, porté par le groupe Addoha Gabon. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la convention signée avec les autorités gabonaises, visant à faciliter l’accès à la propriété en proposant des logements adaptés à tous les segments du marché.

Etaient présents à la cérémonie solennelle le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, la ministre du Commerce, Zenaba Gninga Chaning, ainsi que des représentants d’institutions financières et plusieurs partenaires du projet. Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mays Mouissi, a souligné l’importance de respecter les délais et la qualité des constructions, rappelant que le programme contribuera à réduire progressivement le déficit de logements dans le pays. « Nous voulons des logements de qualité pour les Gabonais. Les délais qui ont été annoncés doivent être tenus. Les logements qui doivent être livrés dès cette année devront l’être » a t-il martelé.

Avec Bellambra résidence, 500 nouveaux logements seront construits à Akanda. Mays Mouissi a indiqué que la politique de logement vise à optimiser les surfaces et à favoriser la verticalisation des constructions pour rendre l’habitat décent plus accessible. Ainsi, les discussions avec les banques locales ont permis de mettre en place des crédits sur 15 ans, toute chose qui facilitera l’acquisition aux agents du secteur public et privé, à des mensualités comparables à un loyer classique.

Un programme structurant pour le développement urbain

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large qui inclut également Ntoum, Essassa et Bikélé, avec pour objectif de proposer des logements socio-économiques de qualité à travers tout le territoire national. Pour sa part, le Directeur général d’Addoha Afrique s’est engagé à accompagner la transformation urbaine en construisant des logements accessibles et de qualité, tout en mobilisant des entreprises locales et en créant de l’emploi. « Notre activité n’est pas simplement de bâtir, mais plutôt celle d’accompagner durablement le développement de ce beau pays qu’est le Gabon. Nous exprimons notre profonde gratitude aux plus hautes autorités pour la confiance accordée dans le cadre du programme des 5000 logements signé en 2025 » a déclaré Anas Berrada Sounni.

Les premières remises de clés de Bellambra Résidence sont prévues avant la fin de l’année 2026. Les appartements, allant de deux à quatre chambres, offriront des finitions modernes et des équipements complets à des prix abordables. Par ailleurs, le groupe développe parallèlement un second programme, la Résidence de l’Amitié, dans le même objectif de répondre aux besoins de logements économiques et de haut standing pour l’ensemble de la population.