SEEG : travaux de maintenance de la centrale flottante KarPowerShip

Ecouter l'article

La SEEG informe les usagers du Grand Libreville d’une baisse importante de ses moyens de production électrique dans la matinée du lundi 11 mai 2026.Ce déficit de puissance résultera de l’arrêt de la centrale flottante KarPowerShip (KPS)de 05h00 à 09h00, pour travaux de maintenance de ses groupes actuellement connectés au réseau Interconnecté du Grand Libreville.

Les opérations d’entretien programmé portent sur le remplacement de l’ensemble des équipements défectueux, afin d’améliorer l’approvisionnement en électricité de Libreville et ses environs.Durant cette intervention, tous les moyens de production hydraulique et thermique disponibles seront mobilisés pour limiter l’impact de la gêne auprès de la clientèle.

La SEEG reste pleinement mobilisée pour assurer la continuité du service dans les meilleures conditions possibles. Elle appelle à la compréhension de tous et encourage une consommation énergétique responsable tout au long de ces travaux.