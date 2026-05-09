Gabon : les agents de la CNNII privés de salaire depuis 22 mois !

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Confrontés à 22 mois de salaires impayés, les agents de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII) dénoncent une précarisation sans précédent qu’ils imputent à la direction générale. Au détour d’un entretien accordé à Gabon Media Timece 8 mai 2026, le délégué syndical Daryl Mayombo, s’exprimant au nom des employés, a réclamé une amélioration urgente de leurs conditions de vie, devenues selon lui insoutenables.

Les agents de la CNNII disent vivre un véritable calvaire depuis plusieurs mois. Ces pères et mères de famille affirment être plongés dans une situation sociale alarmante, faute de revenus réguliers depuis novembre 2025. « La CNNII nous doit 17 mois de salaires impayés, plus les 5 mois à ce jour, ce qui fait 22 mois. Et d’ici ce 20 mai 2026, nous serons à 23 mois sans salaire alors que le bateau est en activité », a déploré Daryl Mayombo.

Un climat social de plus en plus tendu

Pour le délégué syndical, cette situation perdure dans un silence jugé incompréhensible de la part de la direction générale et de la tutelle. Selon lui, les employés réclament uniquement le paiement de leurs droits, tandis que de nouveaux recrutements continueraient d’être effectués au sein de l’entreprise. « Le personnel n’a pas de salaire et la tutelle ne communique pas. Le pire, c’est que pendant que les anciens revendiquent leurs salaires, de nouvelles personnes sont embauchées », a-t-il dénoncé.

Daryl Mayombo affirme également que les comptes de l’entreprise seraient actuellement bloqués par les banques en raison de difficultés de solvabilité de la direction générale. Une situation qui accentuerait davantage les inquiétudes des travailleurs, déjà confrontés à de nombreuses difficultés sociales et familiales.

Menaces, mutations et perte d’espoir

Ce climat de crise semble à l’origine, des pratiques de menaces, d’intimidations et de sanctions jugées abusives. « Tous ceux qui ont manifesté lors du piquet de grève ont récemment été mutés dans des zones où la CNNII n’existe pas, notamment à Ndjolé, Lambaréné ou encore Mayonamié », a fustigé le délégué syndical, Daryl Mayombo. Ce dernier indique que, certains employés auraient été écartés de l’accès au Port d’Acae, tandis que d’autres se seraient vu promettre des primes ou des paiements sans obligation de présence effective au travail.

Las d’être menés en bateau, plusieurs agents se sont rendus au ministère de tutelle afin d’obtenir des réponses concrètes. Il en ressort que le dossier se trouverait désormais entre les mains d’autres instances administratives. Une déclaration qui contraste avec les rumeurs faisant état d’une subvention de 540 millions de Fcfa annoncée par la direction générale pour apurer une partie des arriérés de salaires. Désabusés après de multiples promesses non tenues, les agents de la CNNII espèrent désormais une intervention des plus hautes autorités du pays pour sortir définitivement de cette crise sociale qui les asphyxie depuis près de deux ans.