Gabon : Raphaël Ngazouzet interpelle Nzengui Nzoundou sur l’état de l’axe Lalara-Koumameyong

Décidément, la nature semble de plus en plus encline à contribuer au calvaire des Ogivins. Et pour cause, après l’accident invraisemblable survenu le 25 décembre dernier sur l ’axe Koumameyong-Lalara, cette fois-ci, c’est la forte dégradation du tronçon Lalara-Koumameyong qui interpelle le gouvernement. Preuve que cette situation en inquiète plus d’un, le ministre de la fonction publique, Raphaël Ngazouzet, a récemment interpellé son collègue en charge des Travaux publics, Flavien Nzengui Nzoundou.

A l’image de l’axe Moabi-Mbadi, l’axe Lalara-Koumameyong pourrait être coupé dans les tout prochains jours si rien n’est fait. C’est du moins le constat fait par le ministre de la Fonction publique, Raphaël Ngazouzet lors d’un déplacement sur la nationale 4. En effet, sur cet axe menant à la province de l’Ogooué-Ivindo, un cratère s’est formé à proximité de la voie bitumée provoqué par l’érosion, emportant une bonne partie du talus au PK24 et PK25 à proximité du carrefour Lalara. Une situation préoccupante pour laquelle le membre du gouvernement n’a pas manqué d’interpeller son collègue des Travaux publics.

Plus de temps à perdre pour Flavien Nziengui Nzoundou

« Si ça continue sans qu’il n’y ait une intervention énergique de la part des services techniques, nous risquons d’avoir ici ce qui s’est passé entre Koumameyong et Ovan», telles sont les inquiétudes réitérées par le patron de la Fonction publique. Il faut dire que cet axe routier est une voie stratégique qui permet l’approvisionnement de produits de tous genres pour les provinces de l’Ogooué Ivindo et du Haut-Ogooué. « Elle permet d’atteindre la frontière entre le Gabon et le Congo-Brazzaville » a indiqué Raphaël Ngazouzet. D’où son souhait de voir des travaux de réhabilitation lancés, car le trafic sur cet axe est intense.

Habituée à la rubrique fait divers notamment à cause de l’état de ces routes, la province de l’Ogooué-Ivindo s’est fortement illustrée par les ruptures de voies ces dernières semaines. Toute chose qui a énormément paralysé la circulation dans cette partie du pays mais aussi exposé les usagers à plusieurs dangers. Au regard de la situation, et afin d’éviter le pire dans les tout prochains jours, il serait judicieux que les autorités de la transition lancent de véritables travaux pour les chantiers de l’intérieur du pays.