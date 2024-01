Gabon : une autonomie financière imminente du FANER en matière d’entretien des routes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Trouver des mécanismes de financement autonomes afin de permettre au Fonds national d’entretien routier (FANER) de mener de manière efficace sa mission de maintenir praticables les routes du pays. Ce fut l’objet de la rencontre du vendredi 5 janvier 2024 entre le Premier ministre de Transition, Raymond Ndong Sima, et ses ministres des Travaux publics, de l’Économie, des Comptes publics et du Pétrole.

Reçus en audience par le Premier ministre chef du gouvernement, Mays Mouissi, Flavien Nzengui Nzoundou, Marcel Abeke et Charles M’ba, respectivement, ministre de l’Economie et des Participations, ministre des Travaux publics, ministre du Pétrole et ministre des Comptes publics, sont allés faire un point d’étape sur le dossier de la Redevance de l’usure de la route, qui devrait permettre au FANER de disposer de financements pour l’entretien des routes.

Un dossier abouti d’ici fin janvier

La rencontre de ce 05 janvier 2024 intervient à la suite des assises sur la RUR, qui se sont déroulées le 22 novembre 2023, auxquelles avaient participé Charles M’ba, Marcel Abeke et Flavien Nzengui Nzoundou. Au cours de cette rencontre, les membres du gouvernement avaient mis en place un plan d’action au terme duquel, le FANER devrait bénéficier de 90% de la RUR, afin de lui permettre de répondre aux attentes des populations en matière d’entretien des routes.

Déjà à un stade avancé, les responsables gouvernementaux sont venus dresser un point d’étape au Premier ministre. Une démarche qui s’inscrit dans la droite ligne des engagements pris par le locataire du 02 décembre, qui s’était engagé auprès du Président de la Transition, le Gén. Brice Oligui Nguema, à traduire dans les prochains jours, les engagements du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), en actes.