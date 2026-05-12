AFG Bank Gabon, partenaire des champions africains : concrétisation du financement pour soutenir la mobilité des champions de Gozem

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Dans le cadre du financement des entreprises et des particuliers, AFG Bank Gabon et Gozem ont procédé ce lundi 11 mai 2026 à la remise de 25 clés de véhicules aux Champions. Cette initiative vise à fluidifier la mobilité urbaine, à motiver les chauffeurs et contribuer à la diversification de l’économie nationale.

Ce partenariat concret associe AFG Bank Gabon, filiale du groupe bancaire Atlantic Financial Group, et Gozem, acteur majeur du transport urbain à Libreville. La cérémonie de remise des clés s’est tenue en présence de la directrice générale adjointe de AFG Bank Gabon, Ngoze Carole Capito, qui a souligné l’importance de cette opération financée par une structure adaptée pour soutenir le développement des activités de Gozem.« Cela fait deux ans que notre client Gozem nous sollicite pour accompagner son expansion. AFG se tient à disposition de tous les opérateurs, notre vocation étant de soutenir des projets structurants, tant pour les particuliers que pour les entreprises », a-t-elle déclaré, invitant les récipiendaires à ouvrir des comptes à AFG.

AFG Bank Gabon, une banque qui prône l’épanouissement

Pour la directrice générale adjointe, cette remise de clés dépasse la simple symbolique. Elle constitue toute une stratégie de développement personnel pour les bénéficiaires, mais aussi pour le pays. En effet, au cœur de l’écosystème Gozem, ceux que l’on appelle les « Champions » ne sont pas de simples chauffeurs, mais des micro-entrepreneurs de la route. Le programme « V+ » leur permet de passer du statut de locataire à celui de futur propriétaire de leur outil de travail.

En finançant cette transition, AFG Bank Gabon transforme la mobilité urbaine en un levier d’ascension sociale. A ce propos, le responsable des programmes de financement chez Gozem, Trésor Codjia a exprimé sa reconnaissance pour la concrétisation de ce projet. « Ce projet représente des activités économiques qui démarrent, des revenus qui se créent et des opportunités concrètes pour des hommes déterminés à construire leur avenir ».

La responsable régionale des partenariats, Cécilia Kouna, a précisé que la valeur de ce projet s’élève à 300 millions de francs CFA, montant accordé par AFG Bank Gabon à Gozem pour fournir aux chauffeurs les véhicules nécessaires à leur activité. Avec cette enveloppe, AFG Bank Gabon dote le marché d’une flotte capable de fluidifier durablement les déplacements à Libreville.

Une nouvelle phase en vue, pour un renforcement de la mobilité urbaine

Forte du succès de cette phase, la responsable régionale des partenariats, Cécilia Kouna, projette déjà une montée en puissance dès septembre prochain avec un volume de véhicules plus important. « Ce partenariat à 300 millions démontre que nous avançons dans la bonne direction. Nous souhaitons soumettre un nouveau dossier en septembre, avec un volume plus important, afin de mettre encore davantage de véhicules sur la route », a-t-elle conclu.

Au-delà d’une simple opération de financement, ce projet illustre la volonté de la banque de s’imposer comme le partenaire privilégié de l’économie et de l’inclusion financière. Grâce à AFG Bank Gabon 25 Champions sont désormais prêts à prendre la route, à renforcer la mobilité urbaine et à contribuer à l’économie locale.