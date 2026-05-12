Santé : protection du QI et bien-être, ces bienfaits de la consommation d’eau tiède !

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Boire de l’eau tiède ou chaude est une pratique ancienne, longtemps ancrée dans certaines cultures asiatiques, et aujourd’hui largement relayée sur les réseaux sociaux. Un geste simple, peu commun aux habitudes des Hommes, il se révèle avoir de multiples vertus. Elle suscite un regain d’intérêt, notamment dans les domaines du bien-être et de la santé cognitive.

Selon un article publié par BBC Afrique News, cette habitude s’inscrit dans une tendance globale où des pratiques traditionnelles sont remises au goût du jour. Elle s’accompagne aussi souvent de promesses ambitieuses comme l’amélioration du quotient intellectuel ou du fonctionnement global de l’organisme. Toutefois, ces affirmations doivent être nuancées et être prises avec des pincettes à la lumière des données scientifiques disponibles.

Hydratation et effets réels sur l’organisme

Sur le plan médical, les bénéfices les mieux établis concernent avant tout l’hydratation. L’eau, quelle que soit sa température, joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du corps, notamment en soutenant les fonctions cérébrales, l’humeur et la mémoire. Une hydratation insuffisante peut d’ailleurs altérer les capacités cognitives et la concentration. L’eau tiède présente néanmoins des effets spécifiques.Elle peut favoriser la digestion, en facilitant le transit intestinal et en aidant à décomposer les aliments plus efficacement.

Certaines traditions médicales estiment également qu’elle stimule la circulation sanguine et contribue à détendre les muscles, ce qui participe à une sensation générale de bien-être.Par ailleurs, boire de l’eau tiède peut apaiser le système nerveux et réduire le stress, en particulier lorsqu’elle est consommée le matin ou avant le coucher. Elle est aussi utilisée pour soulager les symptômes du rhume, en fluidifiant les sécrétions et en décongestionnant les voies respiratoires.

Cependant, les experts rappellent que les effets sur le QI ou les performances intellectuelles ne reposent pas sur des preuves scientifiques solides. Les bénéfices observés sont davantage liés à une bonne hydratation globale qu’à la température de l’eau elle-même. De plus, une eau trop chaude peut présenter des risques, notamment pour l’œsophage. Boire de l’eau tiède s’inscrit dans une routine de bien-être utile, mais qui ne saurait remplacer les fondements essentiels d’une bonne santé à savoir une alimentation équilibrée, activité physique et hydratation régulière