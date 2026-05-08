CHUL : 5 062 vaccinations enregistrées en 2025

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Le Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) a rendu public son bilan annuel pour l’année 2025, mettant en lumière l’engagement remarquable de ses sages-femmes. Et ce en enregistrant au total 5 062 vaccinations. Preuve que ce geste essentiel pour le bien-être des enfants est pris en compte par les familles.

Les sages-femmes sont des professionnelles de santé, essentielles au bon fonctionnement du service de maternité. Ces derniers assurent avec dévouement et professionnalisme la prise en charge de milliers de femmes et de nouveau-nés. Au total, le CHUL a enregistré 5062 vaccinations, un chiffre salutaire, qui démontre que la sensibilisation autour des vaccins ne cesse de gagner du terrain.

A cela s’ajoutent 6 114 accouchements, 2 227 consultations prénatales, 4 124 consultations postnatales, 753 classes mères, 318 prises en charge en planification familiale, ce qui démontre l’ampleur et la diversité de leurs missions. En effet, les sages-femmes du CHUL jouent un rôle central dans la santé maternelle et infantile. Elles veillent à ce que chaque accouchement se déroule dans des conditions optimales de sécurité et de confort pour la mère et l’enfant.

Un rôle clé dans l’éducation et la prévention

Au-delà des soins directs, ces professionnelles participent activement à l’éducation des futures mamans à travers les classes mères, qui permettent de préparer les femmes aux différentes étapes de la maternité. Elles offrent aussi un soutien précieux en matière de planification familiale, permettant aux couples de faire des choix éclairés et responsables. Enfin, leur contribution à la vaccination assure la protection des enfants contre des maladies potentiellement graves, renforçant ainsi la santé publique au Gabon.

De ce fait, le CHUL tient à saluer le travail exceptionnel de ses sages-femmes, qui font preuve chaque jour de patience, d’écoute et d’expertise. Leur dévouement se traduit par des soins de qualité et un accompagnement humain pour toutes les familles accueillies. En mettant ces professionnelles à l’honneur, l’institution rappelle l’importance de leur rôle dans la société et dans la mission de santé publique.