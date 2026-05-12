Minvoul : suspension du Chef de service départemental du commerce !

Ecouter l'article

Gabriel Ondo Menie, le chef de service départemental du Haut-Ntem dont Minvoul est le chef-lieu, a été suspendu de ses fonctions le 11 mai 2026 sur décision de sa hiérarchie directe. Une mesure choc qui n’émeut pas beaucoup de monde tant l’intéressé faisait déjà l’objet de griefs, lui qui est officiellement sanctionné pour des « manquements à l’éthique professionnelle».

La rigueur est désormais de mise au sein de la Direction Provinciale du Commerce du Woleu-Ntem. D’ailleurs, par une note de service datée du 11 mai 2026, l’administration a tapé le poing sur la table après avoir été saisie pour des faits répétitifs. En réaction, une suspension de Gabriel Ondo Menie, matricule solde 134 810/N. Ce dernier occupait jusqu’alors le poste de Chef de Service départemental du commerce du Haut-Ntem, à Minvoul.

Une décision applaudie à Minvoul !

Le document officiel, signé par le Directeur provincial Roland Mba Nguema, dont copie est parvenue à la rédaction de Gabon Media Time (GMT) ne laisse place à aucune ambiguïté. Outre la suspension de ses prérogatives, l’ancien responsable se voit formellement interdit d’accès aux bâtiments abritant les locaux du service départemental. Cette décision, à effet immédiat, vise à préserver l’intégrité de l’institution dans cette zone frontalière stratégique.

Si les détails des faits reprochés n’ont pas été explicitement divulgués, la note de service pointe du doigt des raisons d’éthique et de déontologie. À l’heure où la transparence administrative est érigée en norme sous la 5eme République, cette sanction administrative, qui pourrait être définitive après enquête, vise, selon les termes de la Direction, à « garantir un fonctionnement optimal et respectueux des missions » dévolues au corps du Commerce.

Une chose est sûre, l’accent mis sur l’éthique témoigne que sa hiérarchie « attache du prix au respect et à la mise en œuvre de cette directive », Roland Mba Nguema. Toute chose qui vise à rappeler que nul n’est au-dessus des règles de probité. À Minvoul, cette suspension jusqu’à nouvel ordre, sert à mettre en demeure l’ensemble des administratifs qui savent dorénavant que la sanction les guette. Pour l’heure, l’intérim devrait être organisé dans les prochains jours pour assurer la continuité du service public.