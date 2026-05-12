Ouganda : Oligui Nguema aux côtés de Yoweri Museveni pour une investiture à forte portée diplomatique

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Le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part ce mardi 12 mai 2026 à Kampala à la cérémonie d’investiture du président ougandais Yoweri Museveni, réélu à la tête de son pays pour un nouveau mandat de cinq ans. Une présence qui confirme l’intensification de la diplomatie africaine du Gabon et la volonté de Libreville de renforcer ses relations avec les grandes puissances régionales du continent.

Organisée aux Jardins cérémoniels de Kololo sous le thème « Protéger les acquis », cette cérémonie a rassemblé plusieurs chefs d’État africains, des délégations étrangères ainsi que des dizaines de milliers de partisans du chef de l’État ougandais. Par cette présence, le Gabon confirme sa volonté de renforcer sa présence diplomatique dans les grands rendez-vous politiques du continent. Après ses déplacements récents en Angola, à Djibouti, au Kenya, puis désormais en Ouganda, Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit une séquence diplomatique particulièrement active, marquée par un repositionnement progressif du Gabon dans les équilibres africains.

Kampala, symbole d’une diplomatie africaine assumée

La participation du chef de l’État gabonais à cette investiture revêt une portée stratégique dans un contexte régional marqué par les enjeux sécuritaires dans la région des Grands Lacs. La présence du président congolais Félix Tshisekedi a d’ailleurs donné une dimension particulière à cet événement diplomatique. À 82 ans, Yoweri Museveni entame officiellement son septième mandat à la tête de l’Ouganda, un pays qu’il dirige depuis janvier 1986. Réélu lors du scrutin du 15 janvier 2026 avec 71,65 % des suffrages exprimés selon les résultats officiels.

Brice Clotaire Oligui Nguema à La Tribune officielle © D.R.

Pour Libreville, cette présence présidentielle s’inscrit dans une stratégie plus large de consolidation des relations bilatérales avec plusieurs États africains influents. Après une période de repositionnement diplomatique consécutive à la transition politique gabonaise, le pouvoir entend désormais afficher un retour actif du Gabon dans les dynamiques continentales. Dans un continent en pleine recomposition géopolitique, le Gabon cherche ainsi à réaffirmer sa voix et sa place au sein des grandes séquences diplomatiques africaines.