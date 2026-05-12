Derniers articlesPOLITIQUE

Ouganda : Oligui Nguema aux côtés de Yoweri Museveni pour une investiture à forte portée diplomatique

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 12 mai 2026 à 18h56min
1 517 Temps de lecture 1 minute
Brice Clotaire Oligui Nguema saluant le président Yuweri Museveni © D.R.
Ecouter l'article

Le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part ce mardi 12 mai 2026 à Kampala à la cérémonie d’investiture du président ougandais Yoweri Museveni, réélu à la tête de son pays pour un nouveau mandat de cinq ans. Une présence qui confirme l’intensification de la diplomatie africaine du Gabon et la volonté de Libreville de renforcer ses relations avec les grandes puissances régionales du continent.

Organisée aux Jardins cérémoniels de Kololo sous le thème « Protéger les acquis », cette cérémonie a rassemblé plusieurs chefs d’État africains, des délégations étrangères ainsi que des dizaines de milliers de partisans du chef de l’État ougandais. Par cette présence, le Gabon confirme sa volonté de renforcer sa présence diplomatique dans les grands rendez-vous politiques du continent. Après ses déplacements récents en Angola, à Djibouti, au Kenya, puis désormais en Ouganda, Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit une séquence diplomatique particulièrement active, marquée par un repositionnement progressif du Gabon dans les équilibres africains.

Kampala, symbole d’une diplomatie africaine assumée

La participation du chef de l’État gabonais à cette investiture revêt une portée stratégique dans un contexte régional marqué par les enjeux sécuritaires dans la région des Grands Lacs. La présence du président congolais Félix Tshisekedi a d’ailleurs donné une dimension particulière à cet événement diplomatique. À 82 ans, Yoweri Museveni entame officiellement son septième mandat à la tête de l’Ouganda, un pays qu’il dirige depuis janvier 1986. Réélu lors du scrutin du 15 janvier 2026 avec 71,65 % des suffrages exprimés selon les résultats officiels.

Brice Clotaire Oligui Nguema à La Tribune officielle © D.R.

Pour Libreville, cette présence présidentielle s’inscrit dans une stratégie plus large de consolidation des relations bilatérales avec plusieurs États africains influents. Après une période de repositionnement diplomatique consécutive à la transition politique gabonaise, le pouvoir entend désormais afficher un retour actif du Gabon dans les dynamiques continentales. Dans un continent en pleine recomposition géopolitique, le Gabon cherche ainsi à réaffirmer sa voix et sa place au sein des grandes séquences diplomatiques africaines.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 12 mai 2026 à 18h56min
1 517 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Détroit d’Ormuz : 28 millions d’africains menacés par une insécurité alimentaire aiguë

12 mai 2026 à 16h06min

Africa Forward : en quête d’investissements étrangers, le Gabon veut jouer sa partition

12 mai 2026 à 15h58min

Port-Gentil : retour des squatters à Lipe Matanda sous le regard impuissant des autorités

12 mai 2026 à 15h58min

Pauvreté : Franck Nguema pour un transfert monétaire vers les plus nécessiteux 

12 mai 2026 à 15h34min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Fracture numérique : seulement 14% de la population rurale connectée à internet 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Fracture numérique : seulement 14% de la population rurale connectée à internet
[#Reportage] Gabon : les usagers des administrations non astreints à la tenue africaine 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : les usagers des administrations non astreints à la tenue africaine
[#RevuedePresse] Revue de presse du 12 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 12 Mai 2026
[#Journal] Le 12H30 du 12 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 12 mai 2026
[#Reportage] TotalEnergies EP Gabon : face au silence de la Direction, les salariés brandissent la menace d'une grève 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage]TotalEnergies : les salariés menacent de faire grève face au silence de la Direction
[#Reportage] Kenya : Oligui Nguema et William Ruto pour des partenariats équilibrés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Kenya : Oligui Nguema et William Ruto pour des partenariats équilibrés
S'abonner
Bouton retour en haut de la page