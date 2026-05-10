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Décidément, rien ne se crée mais tout se transforme, cette affirmation prend tout son sens. Et pour cause, des récentes découvertes révèlent que l’aspirine, ce vieux médicament de de 4 000 ans, permet de prévenir certaines tumeurs nous apprend BBC News Afrique dans un article publié le 3 mai 2026. Une nouvelle qui vient changer certaines politiques de santé publique.

La lutte contre les cancers connaît une dimension différente. En effet, selon des études scientifiques, un essai clinique avec l’aspirine a révélé que la prise d’une dose quotidienne d’aspirine, cet analgésique en vente libre pouvait protéger contre le développement d’un cancer. Un constat fait après l’étude menée par John Burn sur des patients atteints du syndrome de Lynch, une maladie qui multiplie considérablement le risque de cancer colorectal et d’autres formes de cancer.

L’aspirine, un médicament révolutionnaire!

Les résultats surprenants ont montré que les personnes ayant pris une dose quotidienne de 600 mg d’aspirine pendant au moins deux ans avaient effectivement réduit de moitié leur risque de cancer colorectal exactement de 50% indique BBC News Afrique. Toute chose qui a d’ailleurs influencé les recommandations sur le plan médical notamment au Royaume Uni depuis 2020. Ainsi il est recommandé aux personnes atteintes du syndrome de Lynch la prise de l’aspirine vers l’âge de 20 ans pour la plupart d’entre elles, ou à 35 ans pour les cas moins graves.

En Suède également depuis 2026, un changement dans la prise de l’aspirine a été adopté. A ce propos, les scientifiques indiquent qu’il serait judicieux d’encourager une utilisation plus large de ce médicament, et ce en raison des bienfaits combinés pour les maladies cardiovasculaires et le cancer. Une chose est évidente la recherche avance avec prudence, gageons que d’autres cancers pourront également etre traiter.