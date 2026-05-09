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CTA : 339 enfants sous traitement antirétroviral en 2025 au CHUL

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 mai 2026 à 13h46min
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Entrée du Centre hospitalier universitaire de Libreville © D.R.
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À l’occasion de la Journée mondiale des orphelins du Sida, célébrée le 7 mai, le médecin infectiologue et directrice du Centre de traitement ambulatoire (CTA) du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) a dressé le bilan des actions menées dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida. Dans le suivi pédiatrique, la structure enregistre une file active de 339 enfants et adolescents sous traitement antirétroviral, un chiffre qui illustre les efforts du CTA pour soutenir ces jeunes vulnérables.

La lutte contre le VIH/Sida nécessite de nombreuses actions, notamment des campagnes de dépistage et de sensibilisation, ainsi que la distribution d’examens de CD4 et de la charge virale. Ces efforts contribuent au bon suivi des malades, y compris des orphelins du Sida, qui représentent une part importante de la population suivie au CTA pédiatrique. Ainsi, en 2025, 339 enfants et adolescents ont pu être mis sous traitement antirétroviral, une véritable réussite saluée par les responsables de la structure, sachant que beaucoup d’entre eux sont confrontés à la stigmatisation et au rejet.

Un soutien global pour les enfants vulnérables

Dans son bilan 2025, la Directrice du CTA, le Dr. Edoud Priscille souligne que sur ces 339 enfants et adolescents suivis, 210 sont orphelins d’au moins un parent, ce qui accentue leur vulnérabilité et illustre l’accès limité de ces enfants aux soins et services de base. Pour les accompagner, 153 ont bénéficié de kits alimentaires, 181 d’au moins une consultation d’éducation thérapeutique, et 186 d’un suivi psychologique.

Par ailleurs, 527 consultations d’observance ont été effectuées, 30 initialisations au traitement antirétroviral réalisées, et 520 consultations médicales offertes gratuitement. Pour le Dr Edou Priscille, ces interventions doivent contribuer à donner un futur à ces enfants grâce à l’engagement du CTA. Chaque enfant a droit à l’éducation, à la santé et à l’amour, et le Centre de traitement ambulatoire du CHUL réaffirme son engagement à travailler sans relâche pour fournir ces éléments essentiels à tous ceux qu’il accompagne.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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