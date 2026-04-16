Gabon : le spread souverain chute de 40% en trois mois

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Au 14 avril 2026, le spread souverain du Gabon est passé de plus de 1 100 à 689,60 points de base. Cette baisse de près de 40% en trois mois traduit un regain de confiance des marchés financiers internationaux, porté par les réformes engagées sous la transition et la volonté affichée de discipline budgétaire.

Le Gabon envoie un signal fort aux investisseurs internationaux. En l’espace de trois mois, la prime de risque exigée pour prêter au pays a reculé de manière significative, passant de plus de 1 100 points de base en janvier 2026 à 689,60 au 14 avril. Une évolution rapide qui repositionne progressivement le pays sur l’échiquier financier africain, en le rapprochant du Congo-Brazzaville.

Un indicateur clé de la confiance des marchés

Le spread souverain constitue un baromètre central de la crédibilité d’un État sur les marchés. Sa baisse signifie que les investisseurs perçoivent le Gabon comme moins risqué. Concrètement, cette amélioration a un impact direct sur les finances publiques : sur un emprunt d’un milliard de dollars, l’écart observé représente environ 50 millions de dollars d’économies d’intérêts par an.

Ce mouvement de convergence avec le Congo-Brazzaville, historiquement mieux perçu, marque un tournant symbolique. Il traduit une réévaluation progressive du profil de risque du Gabon par les marchés internationaux, dans un contexte régional marqué par une forte concurrence pour capter les financements.

Des signaux économiques et politiques jugés crédibles

Cette amélioration s’explique par plusieurs facteurs. La demande formelle d’un programme avec le Fonds monétaire international en mars 2026 a été interprétée comme un engagement en faveur de la transparence et de la discipline budgétaire. À cela s’ajoutent des efforts de gouvernance financière et une gestion maîtrisée de la dette, qui ont renforcé la crédibilité du pays.

La stabilité institutionnelle observée depuis la transition a également contribué à rassurer les investisseurs. Ces éléments combinés participent à un repositionnement du Gabon, désormais perçu comme un émetteur en voie de normalisation sur les marchés.

Un cap stratégique : franchir les 600 points de base

Le prochain objectif reste le passage sous les 600 points de base, seuil à partir duquel le Gabon pourrait accéder à une catégorie d’investisseurs plus large, notamment les grands fonds institutionnels. Un tel niveau permettrait d’obtenir des conditions de financement plus favorables et de renforcer l’attractivité du pays.

Au-delà des marchés, cette évolution pourrait avoir un effet d’entraînement sur l’économie nationale, en réduisant le coût du capital pour les entreprises. Reste désormais à inscrire cette dynamique dans la durée, condition essentielle pour transformer ce regain de confiance en levier de développement durable.