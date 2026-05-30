Nyanga : Oligui Nguema en visite au site touristique de Digoudou

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Dans le cadre de sa tournée dans la province de la Nyanga, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est rendu le 29 mai 2026, sur le site touristique de Digoudou. Situé à environ une trentaine de kilomètres de la ville de Tchibanga, ce lieu exceptionnel incarne à lui seul la richesse et la diversité du patrimoine national.

Dès son arrivée, le Chef de l’État a été accueilli selon les rites traditionnels locaux, marquant l’ancrage profond de cette visite dans les valeurs culturelles de la région. Il a ensuite entamé une visite guidée de ce sanctuaire naturel et spirituel, particulièrement renommé pour ses impressionnantes formations géologiques de marbre naturel ainsi que sa biodiversité remarquable.

Le patrimoine comme moteur de diversification économique

Bien plus qu’une simple visite de courtoisie, ce déplacement s’inscrit dans une feuille de route globale portée par les plus hautes autorités du pays. Pour le Président de la République, l’avenir économique du Gabon ne doit plus dépendre uniquement de l’extraction de ses ressources naturelles traditionnelles.

L’ambition affichée est claire : transformer le riche patrimoine naturel, historique et culturel gabonais en un véritable levier de croissance économique durable et d’attractivité territoriale. En valorisant ces espaces, le gouvernement souhaite stimuler l’économie locale, générer de nouveaux emplois et offrir des perspectives d’avenir concrètes aux communautés vivant à proximité de ces sites.

L’ambition d’un rayonnement régional et international

À travers cette initiative, Brice Clotaire Oligui Nguema entend envoyer un signal fort aux investisseurs nationaux et internationaux. L’objectif est double : encourager le financement de projets touristiques viables et consolider les mesures de protection de l’environnement. En conciliant la préservation de la biodiversité, le respect des traditions et la création de richesses, le Gabon pose les bases d’un modèle de développement vertueux.

Cette stratégie globale doit permettre de faire émerger des destinations d’excellence à travers le pays. À terme, la vision présidentielle vise à positionner fermement le Gabon comme la destination de référence incontournable en matière d’écotourisme et de tourisme patrimonial dans toute l’Afrique centrale.