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Gabon : la Chine décline sa vision diplomatique et les opportunités commerciales de la mesure Zéro tarif douanier

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 26 mai 2026 à 15h13min
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Une vue de la conférence de presse animé par l'ambassadeur de Chine au Gabon Zhou Ping © GMT
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L’actualité internationale s’accélère à Pékin, et ses répercussions résonnent jusqu’à Libreville. Lors d’une récente rencontre avec les médias gabonais, l’ambassadeur de Chine au Gabon Zhou Ping, accompagné Guy Nzibe Angoue, secrétaire général adjoint du ministère de Affaires Étrangères, a dressé un panorama complet des orientations stratégiques d’une diplomatie en pleine mutation, marquée par un dialogue de haut niveau avec les superpuissances et une ouverture économique inédite envers le continent africain.

Lors de son discours de circonstance l’ambassadeur de Chine au Gabon a tenu à saluer la qualité de la coopération bilatérale entre les deux assurant que son pays poursuivra ses efforts au côté du Gabon. « La Chine est prête à continuer d’avancer main dans la main avec le Gabon, à soutenir résolument les intérêts légitimes de nos deux pays et à saisir ensemble les opportunités de cette année offertes par le lancement du quinzième plan quinquennal chinois », a-t-il indiqué. 

ZHU Xiaole, ministre conseiller de l’Ambassade, a d’abord mis en lumière l’intense activité politique qui a animé la capitale chinoise ces dernières semaines. Le président Xi Jinping a en effet orchestré des échanges cruciaux avec les dirigeants des principales puissances mondiales. Le président américain Donald Trump a ainsi effectué une visite d’État constructive à Pékin, scellant de nouvelles perspectives de stabilisation. 

Quelques jours plus tard, c’est le président russe Vladimir Poutine qui a été reçu pour consolider leur partenariat stratégique global. Ce ballet diplomatique de premier plan illustre la volonté de la Chine d’apporter de la certitude au cœur des turbulences contemporaines.

La mesure « Zéro tarif douanier » : un levier pour Libreville

Au-delà de la géopolitique globale, l’impact direct de cette diplomatie sur le continent noir se concrétise par une mesure historique entrée en vigueur le 1er mai dernier : l’exemption totale de droits de douane accordée à 53 pays africains. Wang Cui, conseiller économique et commerciale de l’Ambassade, a détaillé la portée de cette initiative pour l’économie locale:

« Le Gabon est dans une période de décollage et la mesure Zéro tarif douanier est une véritable opportunité pour les produits secondaires . En répondant, bien sûr, tout d’abord aux besoins locaux et de sortir du Gabon pour prendre place sur le marché mondial. Non seulement les produits de matière première notamment le bois, le manganèse mais aussi, au futur, peut-être les produits agricoles et les produits travaillés. », a-t-elle indiqué. 

Industrialisation et diversification économique

Cette franchise douanière représente une opportunité majeure pour briser le plafond de verre de la dépendance aux ressources brutes. Selon la conseillère économique, l’afflux des échanges agira comme un véritable catalyseur pour le tissu industriel gabonais : « L’expansion des échanges commerciaux stimulera la production locale et l’industrialisation du pays. Par l’importation de la Chine, par exemple des matériaux, machines, équipements moins chers, les investisseurs pourront baisser le coût de transformation locale dans le domaine industriel agroalimentaire et minier. Ce qui permettra au Gabon de passer de la simple exportation de matières premières à la transformation locale, d’augmenter ainsi la valeur ajoutée et de garantir la régulation industrielle et la diversification économique. », a confié Wang Cui. 

En couplant l’accès direct au gigantesque marché chinois à une réduction des coûts de l’outillage de production, cette feuille de route pose les jalons d’une croissance durable, autonome et diversifiée pour le Gabon.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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