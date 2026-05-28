Diplomatie : Vladimir Poutine réaffirme la solidité de l’axe Moscou-Afrique

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À l’occasion de la Journée de l’Afrique, célébrée ce 25 mai 2026, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a adressé un message de félicitations chaleureux aux chefs d’État et de gouvernement du continent. Ce geste protocolaire, devenu une tradition politique forte, témoigne de la volonté constante de Moscou de consolider ses alliances géopolitiques et économiques avec les nations africaines, à quelques mois d’une échéance diplomatique majeure.

Dans son télégramme officiel, le dirigeant russe a d’abord tenu à saluer la portée historique de cette date symbolique. Selon lui, cette célébration incarne avant tout « la victoire des peuples de votre continent sur le colonialisme, leur aspiration à la liberté, à la paix et à la prospérité ». Vladimir Poutine a également profité de cette tribune pour saluer la trajectoire ascendante des partenaires africains sur la scène mondiale.

Constatant l’évolution rapide du continent, le chef du Kremlin a souligné que les nations africaines « ont accompli des progrès remarquables dans les domaines économique et social ». Il a notamment insisté sur leur influence grandissante au sein des instances internationales, précisant qu’elles « jouent un rôle de plus en plus significatif dans le règlement des questions de l’agenda international », notamment grâce à l’action concertée de l’Union africaine et des organisations sous-régionales.

Le choix stratégique d’un monde multipolaire

Au-delà des simples félicitations, ce message revêt une dimension géopolitique claire. La Russie cherche à approfondir des relations bilatérales fondées sur une vision partagée de la gouvernance mondiale. «Nous sommes unis par l’aspiration commune à bâtir un ordre mondial multipolaire juste fondé sur une véritable égalité et la primauté du droit international », a martelé le président russe, insistant sur la nécessité d’un système mondial « affranchi de toute forme de discrimination et de diktat ».

Le cap fixé sur le sommet de Moscou

Cette déclaration pose de manière évidente les jalons du troisième sommet Russie-Afrique, programmé pour octobre prochain dans la capitale russe. Cet événement s’annonce d’ores et déjà comme le point d’orgue des relations bilatérales pour l’année 2026.

Se tournant vers cet horizon, Vladimir Poutine s’est dit convaincu que cette rencontre au sommet « permettra de définir de nouvelles perspectives de développement d’une coopération mutuellement avantageuse ». Concluant sa missive par des vœux de santé, de paix et de prospérité, le dirigeant a lancé une invitation solennelle : « Je serai heureux d’accueillir les dirigeants africains à Moscou ». Le rendez-vous est pris, scellant un dialogue de long terme.