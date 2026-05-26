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Fonds Bleu du Bassin du Congo : Oligui Nguema plaide pour une Afrique du partenariat et des réalisations

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 26 mai 2026 à 20h20min
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Photo de famille lors de la 61ème Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement © D.R.
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Présent ce mardi 26 mai 2026 à Brazzaville en marge des 61ème Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part à la table ronde des bailleurs du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. Une rencontre stratégique visant à mobiliser plus de 5,3 milliards de dollars pour financer 63 projets dans 17 pays africains.

Dans un contexte international marqué par la contraction des financements publics et la compétition accrue pour les capitaux internationaux, le chef de l’État gabonais a défendu une nouvelle lecture des enjeux climatiques africains. Devant plusieurs partenaires techniques et financiers, Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté sur la nécessité de sortir de la logique d’assistance pour bâtir une relation fondée sur un partenariat équilibré.

« Nous ne sollicitons pas une aide. Nous proposons un partenariat reposant sur des principes de confiance, de l’effet de levier par son attractivité et de durabilité », a déclaré le président de la République dans son allocution.

Le Bassin du Congo au cœur des enjeux climatiques mondiaux

Deuxième massif forestier tropical au monde après l’Amazonie, le Bassin du Congo est considéré comme l’un des principaux régulateurs climatiques de la planète. Pour Libreville, sa préservation ne peut plus être dissociée des enjeux de souveraineté économique et de développement humain.

Dans cette dynamique, le Gabon a inscrit quatre projets prioritaires dans le portefeuille initial du Fonds Bleu, notamment la gestion des conflits homme-faune, la restauration des mangroves, la valorisation des produits forestiers et la gestion durable des ressources hydriques.

Une diplomatie climatique offensive du Gabon

À travers cette participation, le président gabonais confirme le positionnement du Gabon comme acteur majeur de la diplomatie climatique africaine. « Le temps des promesses doit laisser place au temps des engagements. Et le temps des engagements doit conduire au temps des réalisations », a martelé Brice Clotaire Oligui Nguema.

Une séquence diplomatique qui intervient alors que Libreville entend faire du Plan national de croissance et de développement 2026-2030 le socle d’une économie plus verte, diversifiée et résiliente.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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