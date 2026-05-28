A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Gabon : le nouveau Code de la nationalité au cœur des débats à l’Assemblée nationale

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 28 mai 2026 à 9h02min
1 599 Temps de lecture 1 minute
Le ministre de la Justice Augustin Emane © D.R.
Ecouter l'article

Auditionné au Palais Léon Mba devant la Commission des Lois, le ministre de la Justice Augustin Emane a défendu le projet de loi portant ratification de l’ordonnance relative au nouveau Code de la nationalité gabonaise. Entre contrôle renforcé des procédures, lutte contre les fraudes et garanties juridiques pour les citoyens, le texte suscite déjà d’importants échanges au Parlement.

Les travaux parlementaires se sont poursuivis cette semaine au Palais Léon Mba avec l’audition du ministre de la Justice, Garde des Sceaux chargé des Droits humains, Augustin Emane, venu présenter le projet de loi portant ratification de l’ordonnance relative au nouveau Code de la nationalité gabonaise.

Face aux députés membres de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’homme, le membre du gouvernement a exposé les principales orientations d’un texte présenté comme une réforme majeure du dispositif juridique encadrant la nationalité au Gabon.

Un encadrement plus strict des procédures

Selon les explications fournies par le ministre, la réforme vise notamment à renforcer le contrôle des procédures d’attribution de la nationalité afin de limiter les acquisitions irrégulières et améliorer la fiabilité des actes administratifs. Parmi les ajustements annoncés figurent la révision des conditions de naturalisation, la redéfinition de certains critères liés à la nationalité d’origine ainsi qu’un suivi administratif plus rigoureux des dossiers.

Très attentifs aux implications concrètes du texte, les députés ont interrogé le gouvernement sur les conséquences de cette réforme pour les citoyens confrontés à des situations administratives complexes.

Des garanties réclamées pour les citoyens

Les échanges ont notamment porté sur les voies de recours ouvertes aux personnes contestant une décision liée à la nationalité ou souhaitant régulariser leur situation administrative. « Il est essentiel que chaque citoyen puisse disposer de garanties claires et de voies de recours accessibles », a souligné l’honorable Albertine Maganga Moussavou au cours des débats.

Les députés ont également questionné le gouvernement sur les sanctions prévues en cas de fraude documentaire ou de fausses déclarations, le texte prévoyant un durcissement des peines contre les auteurs d’irrégularités administratives.

Répondant aux préoccupations des élus, Augustin Emane a indiqué que le projet prévoit des procédures de vérification mieux encadrées ainsi qu’un dispositif exceptionnel destiné à examiner certains dossiers anciens ou litigieux. Le ministre a assuré que cette réforme poursuit avant tout « le rétablissement de la transparence et de la crédibilité dans la gestion de la nationalité gabonaise ».

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 28 mai 2026 à 9h02min
1 599 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Gabon : la BAD prévoit une croissance timide à 2,7 % pour 2026

28 mai 2026 à 11h30min

Inde : Aurélien Mintsa Mi-Nguema prend officiellement ses fonctions à New Delhi

28 mai 2026 à 11h10min

Gabon : l’Essai de Franck Nguema contre la pauvreté désormais disponible en kiosques

28 mai 2026 à 11h06min

Gabon : Eramet injecte un record de 560 milliards de FCFA dans l’économie nationale en 2025 

28 mai 2026 à 11h01min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#RevuedePresse] Revue de presse du 26 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 26 Mai 2026
[#Reportage ] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville
[#Journal] Le 12H30 du 26 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 26 mai 2026
🔴 [FlashInfos] Gabon : quatre marins portés disparus après le naufrage d’un remorqueur 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : quatre marins portés disparus après le naufrage d’un remorqueur
🔴 [FlashInfos] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville
[#Reportage ] Gabon : Bilie-By-Nze libre si deux vices de procédure sont reconnus 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : Bilie-By-Nze libre si deux vices de procédure sont reconnus
S'abonner
Bouton retour en haut de la page