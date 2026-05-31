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Brazzaville : le Gabon se positionne au cœur de la nouvelle stratégie CAFI

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 31 mai 2026 à 11h11min
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Photo de famille au terme du lancement des consultations de l'Initiative pour les Forêts d'Afrique Centrale (CAFI) pour la décennie 2026-2035 © D.R.
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Dans l’optique de consolider sa politique climatique et de maximiser la mobilisation des financements verts, le Gabon a marqué de sa forte présence la réunion de haut niveau à Brazzaville, le 30 mai 2026. Ce rendez-vous stratégique a officialisé le lancement des consultations de l’Initiative pour les Forêts d’Afrique Centrale (CAFI) pour la décennie 2026-2035. 

Représenté par Maurice Ntossui Allogo, ministre des Eaux et Forêts, de l’Environnement, du Climat, chargé du Conflit Homme-Faune, et par Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective, Libreville a réaffirmé son rôle moteur dans la préservation du bassin du Congo. L’événement a rassemblé les ministres des pays d’Afrique centrale ainsi que les principaux bailleurs de fonds internationaux, tels que l’Allemagne, la France et la Norvège.

Vers un modèle de financement basé sur la performance

L’enjeu des discussions de Brazzaville réside dans l’alignement de la future feuille de route de CAFI avec les réalités de terrain. Prolongée dans son mandat, l’initiative souhaite franchir un nouveau cap. Comme l’a souligné la cheffe du Secrétariat de CAFI, Berta Presti, le modèle financier doit désormais s’orienter vers la performance et l’effet levier. 

Il s’agit non seulement de maximiser les retombées directes pour les populations rurales, mais aussi de catalyser les investissements privés et nationaux en faveur du climat. Le calendrier est d’ailleurs déjà fixé : l’approbation finale de cette stratégie interviendra en septembre 2026, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Les priorités gabonaises pour la décennie 2026-2035

Pour le Gabon, la conservation des écosystèmes constitue un pilier de sa souveraineté et de sa diversification économique. Face à ses partenaires, le ministre Maurice Ntossui Allogo a tracé des lignes directrices très claires pour ce nouveau cycle. Libreville mettra l’accent sur l’opérationnalisation de son Plan National d’Affectation des Terres et sur le suivi rigoureux du carbone forestier. 

Le pays entend également préserver ses forêts de haute valeur écologique, tout en développant une économie verte inclusive. Cela passera notamment par l’essor de l’écotourisme et une gestion concertée du conflit Homme-Faune, valorisant ainsi le statut de nation à forte couverture forestière et faible déforestation.

Un dialogue bilatéral renforcé avec la Norvège

En marge des sessions multilatérales, la délégation gabonaise a profité de ce séjour pour mener une séance de travail décisive avec la Norvège, son partenaire financier historique. Cette rencontre bilatérale a permis de passer au crible le portefeuille de projets en cours afin de garantir leur parfaite adéquation avec le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) du Gabon. 

À l’aube de cette transition écologique (2026-2035), Libreville réaffirme que CAFI reste un allié de premier plan, tout en exigeant des retombées concrètes pour le développement de ses territoires.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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