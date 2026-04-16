ANPI : lancement de la 3e édition du UK-Gabon Investment & Trade Mission

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L’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) a procédé ce mercredi 15 avril 2026 au lancement officiel de la 3ème édition du UK-Gabon Investment & Trade Mission, un rendez-vous économique d’envergure visant à renforcer les partenariats entre le Gabon et les acteurs économiques du Royaume-Uni et du Commonwealth. Cet événement stratégique s’articule autour de secteurs prioritaires tels que l’économie numérique, l’énergie, l’eau, l’agriculture et la forêt, avec pour ambition d’attirer des investissements structurants.

Dans son allocution d’ouverture, le Directeur général de l’ANPI-Gabon a exposé la vision ambitieuse des autorités, portée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Celle-ci repose sur la bonne gouvernance, la diversification économique et la transition vers une économie verte et inclusive. Ghislain Moandza Mboma a notamment insisté sur la volonté de transformer localement les ressources naturelles, en particulier le manganèse, dont le Gabon détient environ 20 % du marché mondial, avec un objectif de transformation intégrale à l’horizon 2029.

Une stratégie tournée vers la transformation locale et les investissements structurants

Un autre aspect à également été mis en lumière, la réduction de la dépendance aux importations en développant des filières locales, notamment dans l’agriculture et l’agro-industrie. La filière avicole est identifiée comme prioritaire, avec pour objectif de mettre fin aux importations de poulet d’ici 2027. Parallèlement, des efforts seront concentrés sur le développement du manioc, de la banane et du cacao, afin de renforcer la sécurité alimentaire et accroître les exportations. Dans le domaine industriel, la production locale de clinker pour la fabrication du ciment est également annoncée comme une priorité à partir de 2027.

L’accès à une énergie fiable et compétitive constitue un autre pilier majeur de cette stratégie. Le Gabon mise sur un mix énergétique combinant hydroélectricité, gaz et solaire pour soutenir son industrialisation. Les infrastructures de compétitivité, notamment les routes et les ponts, ainsi que les secteurs du tourisme, de l’écotourisme et des crédits carbone, figurent également parmi les axes prioritaires. À travers ce forum, les autorités gabonaises espèrent concrétiser plusieurs accords d’investissement, avec pour objectif immédiat de générer des transactions concrètes et mesurables dans les mois à venir.