Alex González García : «Quand il y a une volonté politique, tout est possible entre Cuba et le Gabon»

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Cinquante ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques, le Gabon et la République de Cuba s’engagent dans une redynamisation historique de leur partenariat . Marquée par la visite marquante du président Brice Clotaire Oligui Nguema à La Havane en septembre 2025 , cette alliance ancrée dans une fraternité profonde et des racines culturelles partagées s’ouvre aujourd’hui à de nouvelles perspectives stratégiques. De la présence continue des médecins cubains sur le sol gabonais aux ambitions d’innovation biotechnologique, en passant par le sport et l’éducation, les deux nations affichent une convergence politique et une solidarité indéfectibles face aux défis internationaux.

Dans cet entretien exclusif accordé à Gabon Media Time, Son Excellence Alex González García, Ambassadeur de la République de Cuba près la République gabonaise, dresse un bilan sans concession de cette collaboration bilatérale. Il évoque avec clarté les réussites de la médecine cubaine , les opportunités thérapeutiques majeures pour les patients gabonais , mais aussi les obstacles structurels imposés par le blocus américain qui freinent le développement de ces échanges Sud-Sud. Lecture.

Gabon Media Time : Les relations diplomatiques entre le Gabon et Cuba remontent au 26 mars 1974. Quel regard portez-vous sur l’évolution de ce partenariat historique au fil des décennies ?

Alex González García : Les relations bilatérales entre Cuba et le Gabon s’inscrivent dans l’esprit de fraternité et de solidarité qui unit l’île caribéenne à ce grand continent. Cuba entretient un lien spécial et historique avec ces terres.

Il existe des liens culturels profonds qui remontent à l’époque coloniale, lorsque des personnes originaires de ces régions sont arrivées à Cuba, laissant une empreinte indélébile dans notre musique, notre religion, notre cuisine, notre langue et notre tradition. De ces premiers contacts, nous conservons comme des trésors nationaux des éléments culturels et linguistiques. Pour illustrer ces liens directs entre nos deux nations, je prends souvent l’exemple de la musique, de la danse, mais aussi de certains mots que nous utilisons encore. Dans le cas concret du Gabon, il est intéressant de constater que les peuples punu et cubain désignent de la même manière un aliment : « malanga » (le taro). Il est impossible que ce soit une coïncidence ; c’est une empreinte de la nation gabonaise à Cuba, et il en existe bien d’autres.

Cependant, ce n’est qu’à la fin du XXe siècle qu’une véritable tentative de rapprochement a eu lieu au niveau gouvernemental. À cette époque, les présidents de l’époque, Fidel Castro et Omar Bongo, grâce à plusieurs rencontres fortuites, ont commencé à échanger sur le potentiel de complémentarité entre nos sociétés et nos économies. À ce moment-là, les conflits militaires en Angola, en Namibie et en Afrique du Sud, qui ont conduit à la fin de l’abominable politique d’apartheid, étaient déjà terminés. Dans ces conflits, la participation cubaine a été déterminante et a généré dans toute l’Afrique un sentiment très positif envers Cuba et son leader Fidel Castro. On constatait également des résultats extraordinaires de la coopération cubaine en matière de santé et d’éducation dans des pays comme l’Angola, la Namibie, l’Afrique du Sud, São Tomé-et-Príncipe et le Mozambique. Des milliers d’Africains venaient étudier à Cuba ; la petite nation caribéenne était déjà perçue comme un phare de fraternité et de coopération désintéressée par ses partenaires africains, et le Gabon commençait à nous reconnaître sous cet angle.

Ces contacts ont conduit, en 2004, aux premiers projets de collaboration entre Cuba et le Gabon, avec l’arrivée d’une dizaine de médecins cubains sur ces terres. Depuis lors, ces liens n’ont jamais été interrompus. L’évolution a été ascendante, et le moment culminant a été la visite du président Brice C. Oligui Nguema à La Havane en septembre 2025.

Le Gabon a régulièrement exprimé son soutien à Cuba, notamment face au blocus américain. Comment qualifieriez-vous la nature de cette solidarité entre nos deux pays ?

Cuba et le Gabon partagent un haut niveau de convergences dans leurs projections au sein des organismes internationaux. Nous sommes des nations en développement confrontées à des défis très similaires ; nous sommes des États défenseurs de la paix et du droit international comme base des relations entre les pays ; nous sommes également des acteurs reconnus pour la défense de l’environnement sur la planète. Nous appartenons tous deux au Mouvement des pays non alignés et au Groupe des 77 plus la Chine, entre autres instances, où nous nous apportons un soutien mutuel total.

Dans cette unité ferme, Cuba sera toujours reconnaissante du soutien permanent qu’elle reçoit du Gabon dans sa lutte contre le principal obstacle à son développement : le blocus du gouvernement américain, imposé à mon pays depuis plus de 67 ans. Le Gabon non seulement vote chaque année aux Nations Unies aux côtés de Cuba en faveur de la levée du blocus, mais ses dirigeants ont l’immense courage de dénoncer ces politiques injustes et génocidaires dans leurs discours à l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette position est un symbole de la relation entre nos gouvernements et nos peuples.

La visite du président Brice Clotaire Oligui Nguema à La Havane en 2025 a été présentée comme un moment fort. Quelles en ont été les principales retombées diplomatiques et stratégiques ?

La visite du président Oligui est la première d’un chef d’État gabonais à Cuba depuis huit ans. Elle a été très significative car elle s’est produite dans un contexte international complexe, et nous apprécions profondément la disposition du président.

Je crois que la rencontre entre les présidents a consolidé davantage les liens entre nos peuples, a permis aux deux dirigeants de faire connaissance et a donné lieu à de vastes échanges sur la situation actuelle et sur les moyens de continuer à approfondir ces liens avec une vision multidisciplinaire. Bien entendu, il convient de mentionner des secteurs tels que la santé, fer de lance de cette relation, mais il a également été question d’agriculture, d’enseignement supérieur, d’énergie, de sports, de culture et de commerce.

La visite a constitué une impulsion décisive pour les relations bilatérales et un guide pour les prochaines étapes de coopération à franchir.

La coopération entre le Gabon et Cuba est particulièrement visible dans le secteur de la santé, notamment à travers la présence de médecins cubains dans les zones à faible couverture sanitaire. Quel bilan faites-vous aujourd’hui de cette coopération médicale ?

Nous cumulons 22 ans de présence médicale cubaine au Gabon, avec une couverture qui englobe toute la géographie gabonaise. Des centaines de médecins et d’infirmiers cubains ont consacré du temps de leur vie, loin de leurs familles, pour offrir leurs services au peuple gabonais et partager leurs connaissances avec leurs frères et sœurs de ce pays.

Comme vous pouvez l’imaginer, les statistiques en matière de consultations, d’interventions chirurgicales et de vies sauvées sont impressionnantes. Dans le même temps, des dizaines de médecins gabonais ont été formés et sont actuellement en formation à Cuba, beaucoup d’entre eux bénéficiant de bourses entièrement financées par l’État cubain.

Pour toutes ces raisons, le système de santé cubain jouit de prestige, de respect et d’admiration dans ce pays d’Afrique centrale, en particulier pour sa dimension humaine. L’école cubaine de médecine se distingue par sa manière d’aborder le patient et de communiquer avec lui : elle forme un professionnel qui s’intéresse à l’environnement du malade, cherche à comprendre les causes de sa maladie et à prévenir qu’elle ne se reproduise ou ne contamine d’autres personnes dans sa communauté. Cette école fait de la prévention un principe fondamental, ce qui attire l’attention des pays en développement, où une gestion efficace des rares ressources hospitalières disponibles est cruciale. Nous souhaitons faire partager nos expériences en matière de médecine familiale aux autorités gabonaises, car nous croyons que ce domaine offre de nombreuses possibilités de progrès.

Sans vouloir minimiser ce qui précède, je crois que l’un des résultats les plus importants de ces années de collaboration sanitaire est qu’elle a permis aux Gabonais de connaître les Cubains. Ces ambassadeurs de la santé, par leur savoir et leur professionnalisme, ont été de véritables représentants des valeurs du peuple cubain : sa joie, sa solidarité et sa camaraderie. Aujourd’hui, nos peuples sont plus proches grâce à cette coopération, un résultat indéniable.

Cuba est également reconnue pour ses avancées en biotechnologie. Comment cette expertise pourrait-elle profiter au Gabon ?

Beaucoup ignorent que Cuba a réalisé des progrès exceptionnels dans l’industrie biotechnologique. C’est le fruit de la vision du leader historique de la Révolution, Fidel Castro, qui était convaincu que l’avenir de notre pays devait nécessairement être un avenir d’hommes et de femmes de science et de pensée. Outre la formation de médecins et de professionnels de la santé, des ressources importantes ont été consacrées à la biotechnologie et à la recherche médicale. Il en a résulté la création de nombreuses institutions, laboratoires et centres de recherche qui produisent aujourd’hui des médicaments de pointe, dont certains sont uniques au monde.

Pendant la COVID-19, par exemple, le blocus américain a empêché notre peuple d’acquérir des vaccins contre la maladie, ce qui a forcé nos scientifiques à travailler intensément contre la montre pour développer leurs propres vaccins. Non seulement nous en avons obtenu un, mais cinq, tous avec des résultats indiscutables, qui ont permis à Cuba d’être l’un des premiers pays à déclarer l’épidémie vaincue, avec nos propres ressources scientifiques.

Comme ce fut le cas avec les vaccins contre la COVID, il existe des médicaments présentant un grand intérêt pour des pays comme le Gabon. L’un des plus souvent mentionnés dans nos conversations avec les médecins et les autorités gabonaises est l’Heberprot-P, qui guérit l’ulcère du pied diabétique, une affection qui touche les patients diabétiques et qui évolue souvent si négativement et si rapidement qu’elle conduit à l’amputation de la jambe. Ce produit cubain est le seul au monde à avoir montré une efficacité d’environ 75 % dans les cas de niveaux 3 et 4 de la maladie. Le Gabon, malheureusement, n’échappe pas à cette pathologie, et de nombreux Gabonais pourraient donc sauver leurs membres grâce à une application opportune de ce médicament. Nous sommes en discussion avec Madame la ministre de la Santé, le docteur Elza Ayo, pour lancer dès que possible l’enregistrement et l’essai clinique de ce médicament.

Nous pourrions citer des dizaines de produits présentant un intérêt pour le Gabon. On pourrait même envisager une production conjointe sur ce territoire de certains d’entre eux, par la constitution d’entreprises mixtes. Le Gabon a le potentiel, par son développement et sa situation géographique, pour devenir la porte d’entrée de la biotechnologie cubaine dans la région d’Afrique centrale.

La formation des étudiants gabonais à Cuba constitue un autre volet important de la coopération. Quelle est aujourd’hui la situation des étudiants boursiers gabonais et quelles perspectives leur sont offertes ?

Malgré le blocus américain et sa recrudescence ces dernières années, Cuba maintient, avec un grand effort et une vision Sud-Sud claire, l’octroi de bourses gratuites à de jeunes africains. Chaque année, une bourse est attribuée à un jeune Gabonais, par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et de l’Agence nationale des bourses. Actuellement, les deux gouvernements étudient les moyens d’augmenter le nombre de boursiers gabonais à Cuba par le biais de conventions d’assistance académique.

Je dois ajouter qu’en plus des bénéficiaires des bourses du gouvernement cubain, plus de trente jeunes Gabonais étudient actuellement la médecine à Cuba dans d’autres modalités, non entièrement gratuites, mais avec des tarifs abordables. La qualité mondialement reconnue de l’école cubaine de médecine rend cette possibilité très attrayante. Les personnes intéressées peuvent contacter l’ambassade ou consulter le site :

https://www.smcsalud.cu/fr/servicios-academicos-y-docentes

Le partenariat s’étend également au domaine sportif, avec l’implication de coachs cubains. Quel impact cette coopération pourrait-elle avoir sur le développement des talents sportifs gabonais ?

C’est un autre domaine aux perspectives énormes. Cuba est une puissance mondiale en matière de développement et de résultats sportifs. Historiquement, c’est le pays d’Amérique latine qui compte le plus de médailles d’or aux Jeux olympiques : nous accumulons 86 titres, un chiffre qui est encore plus significatif si l’on considère que notre population n’est que de 10 millions d’habitants. Cela tient beaucoup au système éducatif cubain et aux méthodologies qui favorisent la détection précoce et la formation des talents sportifs, sans négliger leur formation académique.

Cuba collabore actuellement avec plusieurs pays africains dans le domaine sportif. L’exemple le plus clair est la boxe, où il est fréquent de voir les équipes nationales encadrées par des techniciens cubains. Il en va de même pour d’autres disciplines de combat, comme le judo, le taekwondo, le karaté et la lutte. N’oublions pas le prestige cubain dans d’autres sports : l’athlétisme, le tir sportif, l’aviron et les disciplines collectives comme le volley-ball. Dans cette dernière discipline, Cuba est le seul pays à avoir été champion olympique à trois reprises consécutives, chez les femmes, en 1992, 1996 et 2000.

J’ai eu des entretiens avec l’actuel ministre gabonais et je perçois un grand intérêt pour la reprise de la coopération dans ce secteur. Nous pouvons également envisager d’autres modalités, comme l’organisation de stages d’entraînement à Cuba pour les sportifs gabonais ou la formation de jeunes dans les universités d’éducation physique et de sport.

Enfin, quelles sont selon vous les prochaines étapes de la relation bilatérale entre le Gabon et Cuba, dans ce contexte de redynamisation ?

Nous avons devant nous un obstacle majeur dans notre volonté de renforcer la coopération bilatérale : le blocus injuste, génocidaire et extraterritorial imposé par le gouvernement des États-Unis à Cuba. Ce blocus n’est pas seulement le principal obstacle au développement de mon pays, mais aussi au développement des formes de collaboration de Cuba avec l’Afrique et avec le Gabon. Par exemple, Cuba ne peut pas aujourd’hui accorder davantage de bourses universitaires parce que l’asphyxie économique provoquée par les mesures américaines l’empêche d’être en mesure d’accueillir plus de jeunes africains.

Ce même gouvernement américain fait tout son possible pour saper les programmes de coopération de Cuba dans les pays amis, par des menaces et des méthodes de coercition, comme on l’a vu dans les cas les plus récents de notre coopération médicale en Jamaïque et au Guatemala.

Cependant, nous ne pouvons être ni pessimistes ni passifs. Même dans ces circonstances, les espaces de collaboration sont larges dans tous les secteurs. Quand il y a une volonté politique et une disposition, comme c’est le cas des actuels gouvernements de Cuba et du Gabon, tout est possible.

Nous dialoguons actuellement sur des sphères aussi diverses que l’agriculture, l’environnement, la biotechnologie, le sport, l’énergie et l’enseignement supérieur. En coordination avec les organisations internationales présentes à Libreville, nous pouvons articuler une collaboration dans d’autres secteurs d’intérêt commun, comme l’éducation inclusive, où Cuba a beaucoup à apporter.

En résumé, les perspectives sont prometteuses. Avec des dirigeants convaincus du potentiel de complémentarité entre les deux pays, je ne doute pas que nous verrons de nouveaux projets de coopération entre Cuba et le Gabon dans un avenir proche.

Merci à Gabon Media Time pour cet entretien, que j’espère digne d’intérêt pour ses lecteurs.