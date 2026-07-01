Gabon : le Sénat appelle le gouvernement à « la transmission égalitaire des textes »

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À l’occasion de la cérémonie de clôture de la première session ordinaire du Sénat, sa présidente a interpellé l’Exécutif. Dans son plaidoyer Huguette Yvonne Nyana Ekoume-Awori a appelé à la rationalisation drastique du travail parlementaire à travers une « transmission égalitaire des textes » législatifs entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Et ce, en droite ligne de l’orthodoxie bicaméraliste.

Pour la première autorité de la vénérable institution, l’architecture constitutionnelle du bicaméralisme ne saurait être réduite à une simple chambre d’enregistrement. Laquelle se bornerait à subir les contingences du calendrier gouvernemental. À l’exception des textes protégés par le principe de prééminence, à l’instar des lois de finances, des révisions constitutionnelles, la présidente réclame une nouvelle ingénierie de dépôt des projets de loi.

Le Sénat pour un respect de sa mission législative !

Huguette Yvonne Nyana Ekoume-Awori a ainsi exhorté le gouvernement, représenté par le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault et quelques autres ministres, à injecter de la fluidité et de la célérité dans la navette parlementaire. Puisque la répartition des textes de manière équitable et alternative entre les deux chambres dès leur examen initial, l’Exécutif permettrait d’éviter un double écueil structurel. Un mal qui persiste et fausse la tâche dévolue du parlementaire.

En effet, rétablir cet équilibre va d’une part, mettre un terme à l’engorgement chronique des dossiers au sein d’une seule et unique assemblée. D’autre part, l’altération de la qualité normative des lois, trop souvent sacrifiée sur l’autel d’une « dictature de l’urgence » préjudiciable à la rigueur de la délibération. Ce rappel à l’ordre institutionnel se veut une main tendue vers une collaboration plus harmonieuse entre les pouvoirs. Et ce, afin de garantir une coproduction législative respectueuse des prérogatives de la Haute Assemblée.