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Données personnelles : face aux dérives des administrations, l’APDPVP hausse le ton

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 17h36min
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Siège social de l’APDPVP à Libreville © D.R.
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L’avertissement lancé le 25 juin 2026 par le président de l’Autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée (APDPVP), Joël Dominique Ledaga, sonne comme un rappel à l’ordre devenu indispensable. Dans un communiqué au ton ferme, le garant des données personnelles des gabonais a dénoncé la publication répétée de fichiers contenant des informations personnelles par des administrations publiques et privées. Une pratique banalisée mais inacceptable pour le président de l’APDPVP. Sanctions administratives, mises en solde, pensions, rappels de soldes ou encore listes nominatives continuent d’être diffusés sans précaution, exposant inutilement les citoyens. Sous couvert de transparence administrative, certains services bafouent un principe pourtant fondamental, le respect de la vie privée. 

Le plus préoccupant est que ces manquements persistent malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par l’APDPVP. Comme le souligne le communiqué, « cette divulgation constitue incontestablement des atteintes graves et répétées aux droits et libertés des citoyens ». L’Autorité rappelle d’ailleurs que la Constitution gabonaise est sans équivoque « la loi encadre l’usage de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication pour sauvegarder l’intimité personnelle et familiale des personnes ainsi que le plein exercice de leurs droits ». Plus qu’un simple rappel, cette sortie met en évidence l’écart grandissant entre les obligations légales et les pratiques observées au sein de certaines administrations.

Des responsabilités qui ne peuvent plus être éludées

En annonçant que les contrevenants s’exposent désormais aux sanctions prévues par la réglementation, l’APDPVP franchit un cap. Elle recommande aux administrations publiques et privées « de prendre des mesures appropriées pour fournir aux usagers les informations les concernant, tout en privilégiant des mesures techniques et organisationnelles adéquates afin de garantir par tout moyen la confidentialité des informations ». Ce rappel démontre que la modernisation administrative ne peut se faire au détriment des droits fondamentaux. La numérisation des procédures impose au contraire une vigilance renforcée afin que les données personnelles ne deviennent pas des informations accessibles à tous.

A travers ce communiqué, Joël Dominique Ledaga interpelle l’ensemble des responsables administratifs sur leurs obligations et rappelle que la protection des données personnelles est une composante essentielle de la bonne gouvernance. En avertissant que « les contrevenants s’exposeront aux sanctions prévues par la réglementation en matière de protection des données personnelles et de la vie privée en vigueur en République Gabonaise », le patron de l’APDPVP place désormais chaque administration devant ses responsabilités. Les citoyens attendent des actes, pas seulement des rappels. Si les pratiques dénoncées persistent, la crédibilité des institutions passera inévitablement par l’application effective des sanctions annoncées.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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