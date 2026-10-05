Gabon : le président du BAL en visite de travail à Libreville !

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Amadou Gallo Fall, le président de la Basketball Africa League (BAL), est arrivé en terre gabonaise pour une visite de travail qui court jusqu’au 7 octobre. Il s’agit d’un déplacement stratégique, loin d’être un simple tour de chauffe, qui vise à poser les jalons d’une potentielle implantation d’une des plus belles

Dès son arrivée, le patron de la ligue africaine a enchaîné les rendez-vous de haut niveau. En effet, Amadou Gallo Fall, a devisé avec le président de la Fédération gabonaise de basketball (FEGABAB), le directeur de l’Office national du sport (ONS) et la conseillère spéciale du chef de l’État chargée du sport, ancienne internationale de la discipline. Autant dire que le Gabon a aligné un cinq majeur pour accueillir son hôte.

BAL bientôt en gestation au Gabon grâce à Paul Kessany ?

Sur la feuille de match, l’objectif est de replacer le pays au premier rang de la formation et de la jeunesse sportive sur le continent. Les échanges, très techniques selon les participants, ouvrent plusieurs pistes. D’abord, un plan de relance des infrastructures de proximité, afin de redonner des playgrounds et des salles aux jeunes talents des quartiers. Ensuite, un chantier de taille : la modernisation du Palais des Sports de Libreville, l’enceinte historique de la balle orange gabonaise, qui attend depuis trop longtemps son lifting.

L’enjeu dépasse dès lors le simple prestige. En s’appuyant sur le savoir-faire événementiel et structurel de la BAL, le Gabon veut bâtir un véritable écosystème d’élite, capable de faire éclore la nouvelle génération. Dans le viseur, le retour des Panthères sur la scène internationale et, à court terme, l’organisation de tournois majeurs de la FIBA Afrique. En attendant une quelconque signature, en basket comme ailleurs, ce sont les actes qui comptent au buzzer.