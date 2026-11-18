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Le Dr. Wenceslas Yaba, coordonnateur général du SAMU Social Gabonais, appelle à une revalorisation substantielle des ressources des médecins et des personnels soignants pour améliorer le fonctionnement des établissements publics de santé. Invité de l’émission « Le Canapé Rouge » de Gabon Media Time, le 9 novembre 2026, le médecin a estimé que l’insuffisance des moyens accordés aux professionnels de santé contribuait à leur dispersion vers les structures privées. Une situation qui, selon lui, fragilise la disponibilité des personnels médicaux et soulève la question de l’organisation du système sanitaire national.

Au Gabon, les difficultés rencontrées dans les établissements publics de santé ne se limiteraient pas au manque d’équipements ou à l’approvisionnement en médicaments. Elles concerneraient également les conditions dans lesquelles exercent les médecins et les autres professionnels de santé. C’est l’analyse développée par le Dr. Wenceslas Yaba lors de son entretien sur GMTtv. Alors que les autorités publiques consacrent des ressources au développement des infrastructures sanitaires, le coordonnateur général du SAMU Social considère que la valorisation du personnel médical devrait occuper une place centrale dans les politiques de santé. Il estime notamment qu’une meilleure rémunération permettrait de renforcer l’attractivité du secteur public.

Des rémunérations à revaloriser pour retenir les soignants

Interrogé sur les dysfonctionnements du système sanitaire gabonais, Wenceslas Yaba a défendu une amélioration des conditions matérielles des professionnels de santé. « Ce qu’il faut faire, c’est augmenter substantiellement les ressources des médecins et des soignants. », a-t-il déclaré. Une orientation qu’il présente comme nécessaire pour permettre aux praticiens de se consacrer davantage à leurs missions dans les établissements publics.

Le médecin a également établi un lien entre les ressources accordées aux personnels médicaux et leur présence dans les structures sanitaires. « Aider les médecins, les soignants, à avoir plus de moyens pour qu’ils ne se dispersent pas dans le système privé. », a-t-il insisté. Ces propos soulèvent la question du cumul d’activités entre établissements publics et privés, sans toutefois permettre d’en mesurer l’ampleur. L’entretien ne fournit ni données sur les rémunérations actuelles ni statistiques sur le nombre de praticiens exerçant simultanément dans les deux secteurs.

La disponibilité des médecins au cœur du fonctionnement hospitalier

La réflexion engagée par le coordonnateur général du SAMU Social renvoie à une problématique essentielle : la présence effective des professionnels de santé auprès des patients. Un établissement hospitalier peut disposer d’infrastructures modernes et d’équipements médicaux sans pour autant assurer une prise en charge satisfaisante lorsque les personnels nécessaires ne sont pas disponibles en nombre suffisant.

La question dépasse cependant la seule rémunération. Elle concerne également l’organisation des gardes, les effectifs par spécialité, la charge de travail, les possibilités de formation continue et les conditions d’exercice. Une politique de revalorisation salariale devrait donc être accompagnée d’une évaluation des besoins réels des établissements publics, particulièrement dans les provinces où l’accès à certaines spécialités médicales demeure un enjeu.

Le secteur privé, une complémentarité qui interroge

Au cours de l’émission, Wenceslas Yaba a également questionné la place occupée par les établissements privés dans l’offre nationale de soins. Il a notamment évoqué l’existence d’environ 600 cliniques privées, une estimation dont la source et le périmètre n’ont pas été précisés. Selon lui, les relations entre les différents acteurs du secteur sanitaire mériteraient une réflexion approfondie afin de garantir une meilleure utilisation des ressources disponibles.

Pour autant, le recours à une activité privée par certains praticiens ne constitue pas, en lui-même, la preuve d’un dysfonctionnement. Les conditions de cumul, les obligations de service et les éventuelles incompatibilités doivent être appréciées au regard du cadre réglementaire applicable. L’enjeu consiste à déterminer si les activités exercées hors des établissements publics affectent effectivement la continuité des soins et, le cas échéant, quelles mesures permettraient d’y remédier.

Une réforme des ressources humaines devenue incontournable ?

Le plaidoyer du Dr Wenceslas Yaba intervient dans un débat plus large sur l’efficacité des dépenses publiques de santé. Pour le coordonnateur général du SAMU Social, l’amélioration de l’offre sanitaire ne saurait reposer exclusivement sur la construction d’hôpitaux ou l’acquisition d’équipements. Elle suppose également de donner aux professionnels les moyens d’exercer durablement leurs missions.

Reste à déterminer le coût d’une éventuelle revalorisation des rémunérations, les catégories de personnels concernées et les contreparties attendues en matière de disponibilité et de qualité des prestations. Une telle réflexion nécessiterait des données précises sur les effectifs, les grilles salariales et les conditions de travail, ainsi qu’un dialogue avec les organisations représentatives des professionnels de santé. Car au-delà des infrastructures, la capacité de l’hôpital public à répondre aux besoins des Gabonais dépend aussi de ceux qui y assurent quotidiennement les soins.