JNRPA 2026 : Olivier Réviénot Pellegrin appelle à replacer les retraités au cœur de la protection sociale

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À l’occasion de la Journée nationale du retraité et de la personne âgée (JNRPA) 2026, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Olivier Rébiénot Pellegrin, a placé l’écoute, la dignité et la considération des retraités au centre de son message. Au-delà du versement des prestations sociales, le responsable de la CNSS insiste sur la nécessité d’une prise en charge plus humaine des personnes ayant consacré leur vie au travail.

La célébration de la Journée nationale du retraité et de la personne âgée offre chaque année l’occasion de remettre au premier plan les préoccupations d’une catégorie de la population particulièrement dépendante de l’efficacité du système de protection sociale. Pour Olivier Rébiénot Pellegrin, cette responsabilité ne saurait être réduite aux seules obligations administratives et financières de la CNSS. « La protection sociale ne se résume pas aux prestations. Elle commence par l’écoute, le respect et la considération de ceux qui ont consacré leur vie au travail », a-t-il souligné à l’occasion de cette édition 2026.

Des retraités considérés au-delà des dossiers administratifs

Le directeur général de la CNSS entend ainsi rappeler la dimension humaine qui doit accompagner la gestion des pensions et, plus largement, la relation entre l’institution et ses assurés retraités. « Nos retraités ne sont pas des dossiers : ils sont notre mémoire, notre histoire et notre responsabilité », a déclaré Olivier Rébiénot Pellegrin, invitant à dépasser une approche strictement administrative de leur prise en charge.

Cette orientation suppose notamment de maintenir des mécanismes permettant aux retraités et personnes âgées de faire entendre leurs difficultés. Derrière les procédures administratives se trouvent en effet des problématiques directement liées aux conditions de vie des bénéficiaires. Pour la CNSS, l’enjeu consiste donc également à améliorer la qualité de l’accueil, l’écoute et le traitement des préoccupations exprimées par les assurés.

De l’écoute aux réponses concrètes

Pour Olivier Rébiénot Pellegrin, cette écoute ne peut cependant constituer une finalité en elle-même. « Écouter nos retraités est un devoir. Répondre à leurs préoccupations est une responsabilité. Améliorer durablement leur prise en charge est notre engagement », a-t-il indiqué. Une déclaration qui place nécessairement la CNSS face à l’exigence de résultats dans la qualité des services proposés à cette population.

La Journée nationale du retraité et de la personne âgée constitue ainsi un moment de reconnaissance, mais également une occasion d’interroger l’efficacité des mécanismes de protection sociale destinés aux seniors. Paiement des pensions, accessibilité des services et accompagnement des bénéficiaires constituent autant de dimensions sur lesquelles les engagements exprimés doivent pouvoir trouver une traduction concrète.

Préserver la place des aînés dans la société

Le message du directeur général de la CNSS dépasse enfin le seul champ de la sécurité sociale pour interroger la place accordée aux retraités et aux personnes âgées dans la société gabonaise. Leur contribution à la construction du pays, à la transmission des savoirs et à la continuité entre les générations constitue, selon lui, un héritage qui appelle reconnaissance et considération.

« Une société qui oublie ses retraités oublie une partie de ses fondations. Ceux qui ont construit hier méritent notre considération aujourd’hui, car c’est sur leur travail que nous bâtissons demain », a insisté Olivier Rébiénot Pellegrin. À travers la JNRPA 2026, l’enjeu est donc autant de célébrer les aînés que de rappeler que leur dignité se mesure, au quotidien, à la qualité de la protection et de l’attention que la société leur garantit.