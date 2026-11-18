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Dans un communiqué daté du 16 novembre 2026, le Comité exécutif de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a annoncé la suspension, à titre conservatoire et avec effet immédiat, de l’homologation du stade Augustin Monedan de Sibang. Pour faire simple, il s’agit d’un coup de sifflet sec puisque toute compétition, officielle comme amicale, y sera également gelée dans l’attente des conclusions de l’enquête ouverte après le drame.

Sur la forme, la fédération avance sans prendre de risque. En effet, l’instance faîtière du football tient à rappeler que la sécurité est « une priorité absolue » et refuse de se prononcer sur les responsabilités, qui relèvent de la justice. Mais sur le fond, la décision pose question. Car infliger ce carton rouge direct au stade Monedan de Sibang, revient à sanctionner peut-être le mauvais joueur.

Décision spectaculaire sans efficacité réelle ?

Les faits, d’abord. Les coups de feu n’ont rien à voir avec la légitimité du terrain. Ces derniers sont le fait d’un homme, le propriétaire des lieux, le Général de Police à la retraite Jean Boniface Assele, qui est poursuivi pour tentative de meurtre et port illégal d’arme à feu. Il s’agit d’une réaction démesurée et criminelle, celle d’un hors-la-loi qui se croyait à l’abri de toute sanction. Ce n’est pas la pelouse qui a tiré, c’est un individu qui a violé la loi.

Ensuite, le contexte. Au Gabon, les infrastructures sportives se comptent sur les doigts d’une main. Le Stade Augustin Monedan est l’un des rares espaces où les jeunes de Sibang peuvent s’entraîner, grandir et rêver de chaussures à crampons. Fermer ce stade, c’est priver clubs, éducateurs et gamins du quartier de leur seul terrain de jeu. En clair, la sanction frappe les victimes collatérales plutôt que le fautif.

Alors, la mesure conservatoire était-elle la bonne tactique ? La prudence est défendable, mais elle ne peut devenir un but contre son camp. La Fegafoot doit désormais fixer les règles du jeu. Quelles garanties de sécurité, quelles conditions de réouverture, quel calendrier ? Les clubs et les familles attendent des réponses claires, tout comme Dylan attend que justice soit faite et que des soins appropriés lui soient administrés.