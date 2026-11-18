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Depuis avril 2022, la Haute autorité de la Communication (HAC) multiplie les rappels à l’ordre à l’endroit des médias numériques exerçant sans autorisation de paraître. Pourtant, près de quatre ans plus tard, le régulateur constate que de nombreux journaux en ligne continuent de publier en dehors du cadre administratif exigé par la législation gabonaise. Dans un communiqué du 11 novembre 2026, l’institution présidée par Germain Ngoyo Moussavou déplore cette situation persistante. Une répétition des injonctions qui interroge autant la discipline des promoteurs de médias que l’efficacité du dispositif de régulation.

Au Gabon, la multiplication des journaux numériques a profondément transformé le paysage médiatique, en facilitant l’accès à la publication et en diversifiant les sources d’information. Mais cette évolution s’accompagne d’une difficulté récurrente : la mise en conformité juridique et administrative des entreprises de presse en ligne. Alors que la HAC dispose de prérogatives légales pour encadrer leur activité, ses rappels successifs semblent produire des résultats incomplets. Faut-il y voir une résistance des promoteurs à la réglementation, une insuffisance des contrôles ou des obstacles administratifs à la régularisation ? À ce stade, les informations rendues publiques ne permettent pas de trancher.

Cinq rappels en quatre ans, pour quels résultats ?

Dans son communiqué du 11 novembre 2026, la HAC rappelle avoir engagé une démarche de régularisation depuis son communiqué n°0025/HAC/CT du 6 avril 2022. L’institution indique avoir renouvelé ses injonctions à cinq reprises, les 30 mai et 23 août 2022, les 18 et 25 octobre 2023, puis le 10 janvier 2024. Malgré cette succession d’avertissements, de nombreux médias numériques continueraient, selon elle, d’exercer sans autorisation de paraître.

Le régulateur reconnaît néanmoins que certains organes de presse ont régularisé leur situation. Mais aucune donnée chiffrée n’accompagne ce constat. Combien de journaux numériques ont effectivement obtenu leur autorisation depuis 2022 ? Combien de demandes sont encore en cours d’instruction ? Combien d’entreprises continuent de publier sans avoir entrepris de démarches ? L’absence de bilan statistique public dans le communiqué empêche d’évaluer précisément les progrès accomplis et l’ampleur réelle des irrégularités dénoncées.

Une liberté de création soumise à des exigences administratives

Pour justifier sa position, la HAC invoque notamment les articles 76, 83, 84, 107 et 108 du Code de la communication. L’article 107, tel que rappelé par l’institution, dispose que « la création d’une entreprise de conception, d’édition et de diffusion de contenu numérique est libre en République gabonaise », sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le principe de liberté de création coexiste donc avec des obligations encadrant l’exercice de l’activité.

Par ailleurs, l’article 32 de la loi n°014/2023 du 3 juillet 2023 portant réorganisation de la HAC lui attribue la compétence de délivrer les autorisations de paraître, d’émettre et de diffuser aux opérateurs concernés. Cette architecture juridique pose toutefois une question pratique : les promoteurs disposent-ils d’une information suffisamment accessible sur les pièces exigées, les étapes de la procédure et les délais de traitement ? Le communiqué ne précise ni les modalités concrètes de délivrance des autorisations ni les éventuelles difficultés administratives rencontrées par les demandeurs.

L’efficacité du contrôle également en question

La persistance d’organes de presse non régularisés interroge également les moyens de contrôle du régulateur. Si les dispositions légales sont connues et si les injonctions se succèdent depuis 2022, pourquoi certains opérateurs poursuivent-ils leurs activités sans autorisation ? Une première hypothèse serait que les rappels généraux ne suffisent pas à modifier les comportements. Une autre tiendrait aux difficultés d’identification et de suivi d’un secteur numérique où de nouveaux supports peuvent apparaître rapidement.

Ces pistes restent néanmoins à documenter. Le communiqué ne fournit aucune liste des médias concernés, aucun état des procédures engagées et aucune indication sur les sanctions éventuellement prononcées pour défaut d’autorisation. Il ne permet pas davantage de déterminer si certains promoteurs ont déposé des dossiers demeurés sans réponse. Une enquête approfondie supposerait donc de confronter les données de la HAC aux témoignages des responsables de médias numériques et aux registres des autorisations délivrées.

Régulariser sans fragiliser le pluralisme médiatique

L’enjeu dépasse la seule conformité administrative. La régularisation des médias numériques participe à l’identification des responsables de publication, à la transparence des entreprises de presse et à l’application des obligations professionnelles. Elle doit toutefois s’inscrire dans un environnement où les formalités sont clairement définies, les décisions motivées et les délais suffisamment prévisibles pour ne pas compromettre l’activité des opérateurs.

Après près de quatre années de rappels, la HAC gagnerait ainsi à rendre public un état des lieux détaillé des médias numériques autorisés, des demandes en attente et des irrégularités constatées, tout en précisant les conditions de régularisation. Une telle démarche permettrait de distinguer les refus délibérés de conformité des éventuelles difficultés administratives. Car au-delà des injonctions répétées, c’est désormais la capacité du dispositif de régulation à produire des résultats mesurables, transparents et compatibles avec le pluralisme de la presse qui se trouve interrogée.