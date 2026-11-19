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Le mois de novembre laisse un goût amer aux Panthères du Gabon qui dégringolent. En effet, après la trêve internationale en dents de scie, le Gabon a reculé de deux rangs au classement FIFA/Coca-Cola et pointe désormais à la 87e place mondiale. Une glissade qui sanctionne un double rendez-vous contre le Lesotho, entamé en fanfare et conclu dans la douleur.

Tout avait pourtant bien commencé au stade Rénovation de Franceville pour les hommes de Sébastien Migné. Lors du match aller des éliminatoires de la CAN 2027 (groupe A), les Panthères du Gabon conduites par un géant Denis Bouanga s’étaient imposés 2-0 devant leur public. Trois points précieux, qui relançaient la campagne gabonaise et laissaient entrevoir une trêve réussie. Mais les couacs à l’aéroport présageaient le contraire.

Le Gabon dans l’enfer à Polokwame !

Le match retour, disputé à Polokwane, en Afrique du Sud, où le Lesotho recevait, a tourné au cauchemar. Battus 1-2 mardi 17 novembre dernier, les Panthères du Gabon n’ont pas su confirmer. Un revers qui coûte cher sur le plan comptable car elles laissent filer 17,92 points dans l’opération. Résultat, le Gabon tombe à 1269,58 unités au compteur. Un score que le barème FIFA, très sévère avec les défaites face à des adversaires faibles, n’a pas pardonné.Au tableau, la sanction est nette.

Le Gabon cède deux places et se retrouve au 87e rang, juste derrière Haïti qui se classe devant soit à la 86e avec 1272,82 points. Hasard de position ou pas, c’est l’ancienne équipe de Sébastien Migné qui les avait conduit à la phase finale du mondial. 3 points seulement séparent les deux nations. Preuve que le peloton est très resserré dans cette zone du classement. Si la qualification pour la CAN 2027 n’est pas compromise, cette défaite à Polokwane complique la route des Panthères et leur impose de rectifier le tir dès la reprise.